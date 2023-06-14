1 мин
348
Автоматическая загрузка объектов в новостройках
Дата публикации: 14 июн 2023
Содержание
Автоматическая загрузка
Для автоматической загрузки квартир в карточку новостройки необходимо передавать на Домклик XML-фид со списком квартир и дополнительной информацией по жилому комплексу.
Чтобы информация о наличии и ценах на объекты на Домклик была максимально точной, мы рекомендуем генерировать файл не реже 1 раза в сутки.
Рекомендации для разработки XML-фида
Описание полей, типы допустимых значений, подсказки по формированию XML-элементов и пример готового файла вы можете найти в этом разделе.
Проверьте полученный результат с помощью инструмента тестирования фида на этой странице. Тестировать можно как локальные файлы, так и доступные по ссылке.
Фид готов и проверен, что дальше?
Авторизуйтесь в Домклик PRO и добавьте ссылку на файл. Фид будет загружен автоматически в течение 4 часов.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах