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Автоматическая загрузка объектов в новостройках

Дата публикации: 14 июн 2023
Автоматическая загрузка объектов в новостройках
Содержание

Автоматическая загрузка

Для автоматической загрузки квартир в карточку новостройки необходимо передавать на Домклик XML-фид со списком квартир и дополнительной информацией по жилому комплексу.

Чтобы информация о наличии и ценах на объекты на Домклик была максимально точной, мы рекомендуем генерировать файл не реже 1 раза в сутки. 

Рекомендации для разработки XML-фида

Описание полей, типы допустимых значений, подсказки по формированию XML-элементов и пример готового файла вы можете найти в этом разделе

Проверьте полученный результат с помощью инструмента тестирования фида на этой странице. Тестировать можно как локальные файлы, так и доступные по ссылке.

Фид готов и проверен, что дальше?

Авторизуйтесь в Домклик PRO и добавьте ссылку на файл. Фид будет загружен автоматически в течение 4 часов.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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