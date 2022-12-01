«Анализ цены» на Домклик
- Что такое «Анализ цены»?
- Зачем мне, как покупателю квартиры, нужен «Анализ цены»?
- Чем «Анализ цены» отличается от других похожих сервисов?
- Можно ли использовать «Анализ цены» как отчет об оценке стоимости объекта?
- Что такое диапазон цены?
- Можно ли получить анализ цены для квартиры в новостройке?
- Что такое ликвидность?
- Как рассчитывается рыночная цена?
- Как подбираются аналоги сделок Сбербанка?
- Как определяется «Схожесть» в аналогах сделок Сбербанка?
- Что такое «Похожие предложения на Домклик»?
Что такое «Анализ цены»?
Это комплексная оценка стоимости квартиры, основанная на математических алгоритмах, использующих «большие» данные об ипотечных сделках Сбербанка, данные из объявлений на Домклик и данные выписок из ЕГРН.
Отчет по результатам анализа цены включает в себя следующие данные:
- Рыночная цена
- Диапазон цены
- Сведения об аналогах квартир из ипотечных сделок Сбербанка
- Сведения из похожих текущих объявлений на ДомКлик
- Данные выписки из ЕГРН.
Зачем мне, как покупателю квартиры, нужен «Анализ цены»?
Зная рыночную цену, основанную на ипотечных сделках Сбербанка, и имея подборку похожих объявлений на ДомКлик, вам будет проще принять решение об объективности цены интересующей вас квартиры и провести обоснованный торг с продавцом.
Чем «Анализ цены» отличается от других похожих сервисов?
Большинство сервисов используют данные из объявлений, при этом конечная цена сделки чаще всего будет отличаться от цены в объявлении.
Мы используем не только информацию из размещенных объявлений, но и данные об ипотечных сделках Сбербанка с реальными ценами продажи квартир.
Можно ли использовать «Анализ цены» как отчет об оценке стоимости объекта?
Нет. Он не может использоваться в тех случаях, когда требуется отчет об оценке стоимости объекта недвижимости. Например, при получении ипотечного кредита.
Что такое диапазон цены?
Диапазон цены напрямую связан с рыночной ценой. Ширина диапазона зависит от точности оценки. Маленький диапазон цены означает, что мы имеем много данных, чтобы максимально корректно определить рыночную цену.
Можно ли получить анализ цены для квартиры в новостройке?
Квартиры в новостройках до сдачи в эксплуатацию в модели не оцениваются.
Что такое ликвидность?
Ликвидность квартиры означает возможность быстро продать ее по рыночной цене.
В «Анализе цены» ликвидность рассчитывается исходя из количества проданных квартир с похожими характеристиками.
Чем больше было сделок, тем выше ликвидность. Стоимость квартиры при этом не учитывается. Данные взяты из ипотечных сделок Сбербанка.
Как рассчитывается рыночная цена?
Мы сравниваем квартиру в выбранном вами объявлении со множеством аналогичных квартир по данным об ипотечных сделках Сбербанка за последние три года. Чем меньше отличий у квартиры-аналога, тем выше вес этого аналога в расчете. Алгоритм учитывает более 40 параметров, в числе которых:
- характеристики дома: год постройки, материал стен, этажность;
- характеристики квартиры: количество комнат, этаж, общая площадь, жилая площадь, площадь кухни, высота потолков, наличие балкона/лоджии;
- местоположение: широта, долгота, район, адрес;
- транспортная доступность: близость к метро, ж/д станции, остановке;
- даты проведения сделки: временные тренды;
- другие — производные от выше обозначенных параметров.
Как подбираются аналоги сделок Сбербанка?
Алгоритм обрабатывает данные об ипотечных сделках и выбирает наиболее похожие квартиры-аналоги именно в том районе, в котором находится оцениваемый объект. Радиус составляет 2 км от оцениваемого объекта.При этом выводятся самые похожие аналоги, для этого разработан специальный показатель «Схожесть», который показывает на сколько процентов похож аналог.
Как определяется «Схожесть» в аналогах сделок Сбербанка?
Исходя из следующих параметров:
- материал стен дома, площадь,
- количество комнат,
- расстояние аналога от оцениваемого объекта,
- количество этажей в доме,
- признак первого и последнего этажа,
- близость к метро (при наличии метро в городе).
Что такое «Похожие предложения на Домклик»?
Это текущие объявления о продаже квартир на сайте Домклик, которые были подобраны алгоритмом как наиболее похожие на оцениваемую квартиру по следующим параметрам:
- расположение дома,
- материал стен дома,
- общая площадь (жилая, площадь кухни),
- количество комнат,
- расстояние аналога от оцениваемого объект,
- близость к метро (при наличии),
- годы постройки дома,
- этажность,
- находится ли квартира на первом или последнем этажах.