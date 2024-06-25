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Активация пакетов продвижения

Дата публикации: 25 июн 2024
Активация пакетов продвижения
Содержание

Что такое активация пакета

Это момент, после которого можно списывать размещения или продвижения в период действия пакета. Однако пакет может быть доступен к использованию не сразу.

Период действия пакета — это время между датами его старта и окончания.

Дата старта может отличаться от даты активации.

Например:

Пакет оплачен картой или кошельком 20 июня, а дата старта пакета 25 июня. Поэтому датой активации будет 20 июня, а датой старта — 25 июня соответственно.

Как партнёр может оплатить пакет

Есть три способа:

  • оплата банковской картой;
  • оплата Кошельком Домклик;
  • оплата выставленного счёта платёжным поручением.

Сроки активации пакета после оплаты

Если вы оплачиваете картой или Кошельком Домклик, пакет активируется в день оплаты.

Если вы оплачиваете выставленный счёт, активация происходит через 1-2 рабочих дня с момента создания платёжного поручения. При этом должны быть соблюдены ряд условий:

1. В назначении платежа указаны ИНН и номер внутреннего счёта компании-пользователя пакетами. 2. Сумма в платёжном поручении соответствует сумме из выставленного счёта. 3. Платёжное поручение направлено в банк не позже 10 дней от даты создания счёта на оплату пакетов. 4. На внутреннем счёте пользователя пакетов нет задолженности. 

Если пакет не активен через 3 рабочих дня с даты оплаты платёжным поручением, создайте обращение в поддержку в личном кабинете партнёра, прикрепив платёжное поручение и счёт на оплату.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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