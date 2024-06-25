Активация пакетов продвижения
Что такое активация пакета
Это момент, после которого можно списывать размещения или продвижения в период действия пакета. Однако пакет может быть доступен к использованию не сразу.
Период действия пакета — это время между датами его старта и окончания.
Дата старта может отличаться от даты активации.
Пакет оплачен картой или кошельком 20 июня, а дата старта пакета 25 июня. Поэтому датой активации будет 20 июня, а датой старта — 25 июня соответственно.
Как партнёр может оплатить пакет
Есть три способа:
- оплата банковской картой;
- оплата Кошельком Домклик;
- оплата выставленного счёта платёжным поручением.
Сроки активации пакета после оплаты
Если вы оплачиваете картой или Кошельком Домклик, пакет активируется в день оплаты.
Если вы оплачиваете выставленный счёт, активация происходит через 1-2 рабочих дня с момента создания платёжного поручения. При этом должны быть соблюдены ряд условий:
1. В назначении платежа указаны ИНН и номер внутреннего счёта компании-пользователя пакетами. 2. Сумма в платёжном поручении соответствует сумме из выставленного счёта. 3. Платёжное поручение направлено в банк не позже 10 дней от даты создания счёта на оплату пакетов. 4. На внутреннем счёте пользователя пакетов нет задолженности.
Если пакет не активен через 3 рабочих дня с даты оплаты платёжным поручением, создайте обращение в поддержку в личном кабинете партнёра, прикрепив платёжное поручение и счёт на оплату.