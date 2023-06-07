Аккредитация застройщика в СберБанке
Чтобы аккредитовать ЖК в Сбербанке, выполните следующие действия:
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Домклик PRO
Шаг 2. Войдите в личный кабинет
Шаг 3. Подтвердите профиль
Шаг 4. Введите данные для подтверждения профиля
Шаг 5. Подтвердите личные данные через Сбер ID
Шаг 6. Активируйте функцию «Аккредитация ЖК»
Шаг 7. Добавьте компанию
Шаг 8. Пройдите в «Аккредитация объектов»
Шаг 9. Создайте аккредитацию
Подробнее о том как загрузить пакет документов, смотрите в видео.
После получения пакета документов банк проверяет застройщика и строительные объекты на соответствие требованиям аккредитации. Решение принимается в течение 3-5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.
Статус работы с заявкой отображается в личном кабинете. По завершении процесса проверки в личном кабинете партнера вы получите письмо-уведомление о принятии решения.
❗️ С «Договором о сотрудничестве (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика)» и условиями «Соглашения об использовании системы Агента (для Застройщика/ Инвестора/ Продавца/ Подрядчика)» вы можете ознакомиться по ссылке