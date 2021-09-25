Встречи с ключевыми партнерами ДомКлик в Краснодаре
23 сентября в Краснодаре состоялись встречи с ключевыми партнерами Сбера и ДомКлик – строительной компанией «Девелопмент-юг» и агентством недвижимости «Каян». Евгений Романенко, руководитель направления дивизиона ДомКлик от Сбера, с командой посетил офисы компаний и провел переговоры с представителями партнеров по использованию услуг ДомКлик и стратегии дальнейшего сотрудничества.
ООО «Девелопмент-юг» является одним из крупнейших партнеров ДомКлик и ведет строительство в 6 регионах страны, от Ростова-на-дону до Владивостока. Со стороны застройщика во встрече с командой ДомКлик приняли участие руководитель центра ипотечного кредитования Анастасия Тихоненко, руководитель отдела продаж Светлана Воеводина и заместитель вице-президента по финансам Юлия Лавинская.
На встрече были затронуты тренды развития рынка недвижимости и использование программ субсидирования ипотечной ставки для поддержания уровня продаж на фоне роста цен на жилье. Также, партнеры обсудили особенности проведения межрегиональных сделок, возможности интеграции в CRM системы Сбера. Евгений Романенко собрал у коллег предложения по внедрению «Сервиса электронной регистрации» в личный кабинет партнера ДомКликPRO. Кроме того, партнеры выразили желание участвовать в будущих проектах Сбера.
Агентство недвижимости «Каян» — тоже один из ключевых партнеров ДомКлик. Представителями агентства на встрече были один из собственников агентства Алексей Гузеев и исполнительный директор Ольга Аринина. Команда ДомКлик получила от партнера обратную связь по использованию дополнительных сервисов ДомКлик от Сбера, таких как «Сервис электронной регистрации недвижимости», «Сервис безопасных расчетов» и услуги страхования, а также наметили пути оптимизации взаимодействия между банком и партнёром.