Регистрируйтесь на Domclick Digital Day в Казани: будущее недвижимости — уже сегодня
Цифровые прорывы и тренды: что ждет рынок недвижимости? Узнаете на Domclick Digital Day в Казани!
Совсем скоро столица Татарстана станет центром притяжения лидеров отрасли и всех, кто интересуется новыми технологиями и цифровыми решениями в сфере недвижимости. Конференция Domclick Digital Day пройдет 27 февраля — главной темой станут инновации, способные изменить будущее индустрии.
О чем конференция
На мероприятии мы подробно обсудим искусственный интеллект, поделимся отраслевой и региональной аналитикой, рассмотрим передовые строительные технологии, GR-повестку, вопросы архитектуры и финансов, а также ключевые изменения в отрасли и глобальные тренды.
В различных форматах поднимем актуальные вопросы для разных сегментов рынка недвижимости: ипотека, новостройки, вторичная и загородная недвижимость. Подробная программа доступна на сайте мероприятия.
Кто будет среди спикеров
- Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка
- Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
- Ильдар Хусаинов, основатель компании «Этажи»
- Юрий Грибанов, генеральный директор аналитической компании Frank RG
- Семен Буденный, управляющий директор Sber AI Lab
Специальным гостем станет Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ. Эксперт представит эксклюзивную аналитику российских регионов и расскажет о текущем состоянии строительного комплекса.
Информационный партнер конференции — портал DigitalDeveloper.
Где и когда будет мероприятие
Domclick Digital Day пройдет 27 февраля 2025 года в Казани.
Площадка конференции — ИТ-парк им. Башира Рамеева (Спартаковская улица, 2, метро Площадь Тукая).
Какой формат участия можно выбрать
Выбирайте подходящий формат: очно или онлайн.
Очное участие. Оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение недели и вернёмся с подтверждением.
Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию.
Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые активные участники получат подарки от Домклик.
Будет ли неформальная часть
Обязательно! После деловой части вас ждёт вечерняя программа — нетворкинг, коктейли.
Оживите свои рабочие будни, станьте частью инновационного комьюнити и взгляните на привычные вещи под новым углом! Встречаемся в Казани или до встречи онлайн.
Вы можете оставить первый.