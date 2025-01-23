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Регистрируйтесь на Domclick Digital Day в Казани: будущее недвижимости — уже сегодня

Дата публикации: 23 янв 2025
Регистрируйтесь на Domclick Digital Day в Казани: будущее недвижимости — уже сегодня
Содержание

Цифровые прорывы и тренды: что ждет рынок недвижимости? Узнаете на Domclick Digital Day в Казани!

Совсем скоро столица Татарстана станет центром притяжения лидеров отрасли и всех, кто интересуется новыми технологиями и цифровыми решениями в сфере недвижимости. Конференция Domclick Digital Day пройдет 27 февраля — главной темой станут инновации, способные изменить будущее индустрии.

О чем конференция

На мероприятии мы подробно обсудим искусственный интеллект, поделимся отраслевой и региональной аналитикой, рассмотрим передовые строительные технологии, GR-повестку, вопросы архитектуры и финансов, а также ключевые изменения в отрасли и глобальные тренды.

В различных форматах поднимем актуальные вопросы для разных сегментов рынка недвижимости: ипотека, новостройки, вторичная и загородная недвижимость. Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Кто будет среди спикеров

  • Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка
  • Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
  • Ильдар Хусаинов, основатель компании «Этажи»
  • Юрий Грибанов, генеральный директор аналитической компании Frank RG
  • Семен Буденный, управляющий директор Sber AI Lab

Специальным гостем станет Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ. Эксперт представит эксклюзивную аналитику российских регионов и расскажет о текущем состоянии строительного комплекса.

Информационный партнер конференции — портал DigitalDeveloper.

Где и когда будет мероприятие

Domclick Digital Day пройдет 27 февраля 2025 года в Казани.

Площадка конференции — ИТ-парк им. Башира Рамеева (Спартаковская улица, 2, метро Площадь Тукая).

Какой формат участия можно выбрать

Выбирайте подходящий формат: очно или онлайн.

Очное участие. Оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение недели и вернёмся с подтверждением.

Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию

Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые активные участники получат подарки от Домклик.

Будет ли неформальная часть

Обязательно! После деловой части вас ждёт вечерняя программа — нетворкинг, коктейли.

Оживите свои рабочие будни, станьте частью инновационного комьюнити и взгляните на привычные вещи под новым углом! Встречаемся в Казани или до встречи онлайн.

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Domclick Digital Day
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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