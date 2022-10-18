Приглашаем на Международный жилищный конгресс 2022 в Москве!
С 17 по 21 октября 2022 в Москве состоится Международный Жилищный конгресс. Он пройдет на площадке Центра международной торговли и станет самым крупным мероприятием рынка недвижимости этой осенью. Домклик выступит генеральным партнером конгресса и традиционно проведет мероприятия для профессионалов рынка в своем зале в течение двух дней.
Программа мероприятий Домклик
🔘19 октября — выступление руководителей Домклик и подразделений Сбербанка
13:00-15:00
Выступление спикеров Домклик:
Мария Ромчанова, исполнительный директор Домклик — «Аналитика Домклик по рынку недвижимости и сделкам с недвижимостью»
Александр Попов,директор партнерского канала Домклик — «Новые подходы в работе с клиентами»
Дмитрий Горбенко,исполнительный директор Домклик по работе с партнерами вторичного рынка — «Роль агента в изменчивых условиях рынка недвижимости»
16.00-18:00
Виталий Лакеев, старший аналитик SberCIB Investment Research — «Тренды на рынке жилой недвижимости»
Дмитрий Чернов, исполнительный директор, владелец продукта Витрина — «Будущее рынка рекламы недвижимости»
Сергей Бабин, директор направления «Фабрика сделок Домклик» и сети центров ипотечного кредитования — «Новые технологии Сбера в сделках с недвижимостью в 2022»
🌟 Награждение партнеров вторичного рынка по итогам работы
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🔘20 октября — выступление руководителей и экспертов Академии Домклик
10:00-12:30
Иван Комаров, директор платформенных решений и онлайн продуктов АО Деловая среда — «Использование гибридных образовательных технологии для роста бизнеса в недвижимости»
Александр Попов, Директор партнерского канала Домклик — «Особенности обучения в Домклик»
Юлия Плетнева,юрист, эксперт по правовым вопросам Домклик, руководитель проекта Академия Домклик — «Академия Домклик: топ-темы. Особенности проведения сделок с недвижимостью в 2022 году. Практика и перспективы»
Татьяна Макурова, эксперт по налогам, руководитель проектов, автор аналитических исследований — «Налоговая грамотность риелтора как фактор формирования клиентской лояльности»
Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации и банкротству — «Сделки в предбанкротном состоянии собственников. Обнаружение. Блокирование рисков. Аналитика. Судебная практика»
13.00-15.00
Выступление спикеров Домклик:
Юлия Шейгас, руководитель направления ипотечных процессов и робота-юриста в Домклик — «Сделки по доверенностям в банке»
Галина Добрякова, доктор юридических наук, эксперт со стажем более 15 лет по авторскому праву для бизнеса, основатель решения по онлайн защите авторских прав — «Защита прав агента на контент»Феликс Альберт, эксперт по недвижимости Домклик, руководитель проекта Академия Домклик — «Как создать объявление, по которому обязательно позвонят»Олег Чернявский, исполнительный директор по качеству Домклик — «Управление качеством объявления: как сохранить клиента»
16.00-17.30
Бизнес-игра для руководителей агентств недвижимости, ИП и агентов «Клиент — Сделка — Бизнес»
Ведущие: Михаил Яковлев, налоговый эксперт и Юлия Плетнева, юрист, эксперт по правовым вопросам Домклик, руководитель проекта Академия Домклик.
Практические ситуации, интересные кейсы и неожиданные вопросы. Докажи, что ты практик — выиграй Большую игру!
К участию приглашаются 20 команд из партнеров Домклик и энтузиастов из зала.
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Подробнее о программе Конгресса на сайте.
До встречи в Москве! ✌🏻