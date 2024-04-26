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Как легализовать свою деятельность: самозанятость, ИП, ООО

Дата публикации: 26 апр 2024
Как легализовать свою деятельность: самозанятость, ИП, ООО
Содержание

Нелегализованный бизнес не может масштабироваться, активно заявлять о себе в рекламе. Такие компании больше усилий тратят на сокрытие доходов, а не на своё развитие.

Кажущаяся экономия от уплаты налогов на самом деле скрывает гораздо большие риски для бизнеса, связанные с возможными штрафами и другими выплатами.

Поэтому наш совет — не рисковать. Рассказываем, как подобрать оптимальный правовой статус и выгодную ставку налогообложения для вашего бизнеса.

Чем грозит незаконное предпринимательство

Так, если налоговая узнает, что компания не платила налоги, она может доначислить их за три года, предшествующие году проверки, и взыскать пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки, штраф до 40% от неуплаченной суммы. Ещё есть штраф за несданные декларации — до 30% от суммы налога за каждый год.

Злостным нарушителям может даже грозить уголовная ответственность. Если задолженность за три года составит 2,7 млн рублей и более, владельцев бизнеса могут оштрафовать на 300 тыс. рублей или применить наказание в виде лишения свободы на срок до года.

Формы ведения бизнеса

Индивидуальный предприниматель (ИП)

Физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Кому подойдёт ИП без НПД (самозанятости)

  • Если годовой доход бизнеса превышает 2,4 млн
  • Вы рассматриваете найм персонала в штат
  • Если вы хотите заниматься различными видами деятельности (получать доходы по агентским и посредническим договорам, перепродавать товары и недвижимость)
  • Если нужна лицензия

В данном случае стоит уделить внимание таким льготным налоговым режимам для ИП как патентная система налогооблажения (ПСН) и упрощённая система налогооблажения (УСН).

Есть ещё Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АвтоУСН) — специальный налоговый режим, при котором отчётность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Такой режим пока действует в четырёх субъектах Российской Федерации: Москве, Московской области, Калужской области, Республике Татарстан.

Самозанятость

Под самозанятостью понимают упрощённое (обиходное) название НПД: налога на профессиональный доход. Это новый налоговый режим, действующий с начала 2019 года и введённый ФЗ от 27.11.2018 г. №422 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

Для его применения необходимо встать на учёт в ФНС в качестве плательщика НПД. 

Регистрация и дальнейший процесс работы в качестве самозанятого максимально просты. Зарегистрироваться можно через приложение «Своё дело» от Сбера (никакой отчётности и деклараций — приложение само считает налоги и выдаёт чеки). Ставка налога — от 4% с дохода, полученного от физических лиц, можно спокойно совмещать с работой по трудовому договору.

Кто может стать самозанятым

Такая возможность есть у физлиц и ИП без сотрудников при соблюдении следующих условий:

  • годовой доход — не более 2,4 млн рублей
  • отсутствие других налоговых режимов — для перехода на НПД от них надо отказаться
  • деятельность не должна быть связана с перепродажей товаров и недвижимости, работой в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров

Также запрещены иные виды деятельности, указанные в п.2 ст. 4 ФЗ №422.

 Преимущества ИП на НПД

  • Налоги, ставки и условия аналогичны обычному НПД.
  • Можно открыть расчётный счёт для бизнеса.
  • Можно установить эквайринг для приёма карт.
  • К ИП больше доверия со стороны компаний и банков. Есть льготные программы только для ИП. 

Юридическое лицо

Тем, кто работает «по-крупному», потребуется открыть юридическое лицо, например, общество с ограниченной ответственностью.

Создание ООО целесообразно в следующих случаях:

  • Если вы открываете бизнес в партнёрстве с кем-то: вдвоём, втроём и так до 50. Если дела компании пойдут в гору, учредители будут получать прибыль пропорционально своим вложениям.
  • Если вы планируете привлекать инвестиции и партнёров. Банки и крупные игроки рынка воспринимают ООО как более стабильный и надёжный бизнес (в сравнении с ИП)
  • Если вы не хотите рисковать своим личным имуществом. В отличие от ИП, ООО — отдельный правовой субъект, который самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
  • Если ваш вид деятельности запрещён для ИП. 

 Читайте также: Самозанятость: особенности налогового режима для риелторов

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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