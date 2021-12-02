Домклик от Сбера станет соорганизатором форума недвижимости «Движение»
Мероприятие состоится в Сочи, на курорте «Роза Хутор», с 31 мая по 4 июня 2022 года.
Домклик примет участие в главном событии для застройщиков СНГ и проведет отдельную сессию, на которой эксперты и руководители основных направлений поделятся аналитикой трендов рынка, результатами исследований, опытом работы и новостями, а также представят сервисы Сбера. Кроме того, объявят лучших партнеров, лидеров в сфере недвижимости — ТОП-20 застройщиков России.
Когда-то наш проект получил толчок в развитии благодаря доверию партнеров из команды Домклик и Сбера. И третий форум является результатом нашего совместного труда, амбиций и понимания будущего. Поэтому мы рады, что сейчас можем пожинать плоды нашего партнерства с теми, с кем когда-то начинали, — Илья Пискулин, основатель форума недвижимости «Движение».
Ежегодный форум недвижимости «Движение» стал одним из самых крупных мероприятий для профессионалов рынка, главным событием для девелоперов СНГ, собирающим тысячи представителей строительной отрасли. Учредителями форума выступает архитектурно-брендинговая компания DeVision.
«Движение» даёт возможность собрать в одно время и в одном месте максимальное количество партнеров Домклик, чтобы рассказать о передовых технологиях в сфере недвижимости, получить обратную связь и провести переговоры, –Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
«Движение» — это главное деловое мероприятие для застройщиков СНГ. В июне 2022 на территории курорта «Роза Хутор» форум объединит 5 тематических секций, конференции, большой семинар по продажам, концерт Ёлки и «Зверей». Также в этом году на площадке форума пройдет церемония вручения федеральной премии Urban Awards. За 2 года в событии приняли участие 1700 человек из 316 компаний.
Зарегистрироваться на форум