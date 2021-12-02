Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
7K

Домклик от Сбера станет соорганизатором форума недвижимости «Движение»

Дата публикации: 02 дек 2021
Домклик от Сбера станет соорганизатором форума недвижимости «Движение»

Мероприятие состоится в Сочи, на курорте «Роза Хутор», с 31 мая по 4 июня 2022 года.

Домклик примет участие в главном событии для застройщиков СНГ и проведет отдельную сессию, на которой эксперты и руководители основных направлений поделятся аналитикой трендов рынка, результатами исследований, опытом работы и новостями, а также представят сервисы Сбера. Кроме того, объявят лучших партнеров, лидеров в сфере недвижимости — ТОП-20 застройщиков России.

Когда-то наш проект получил толчок в развитии благодаря доверию партнеров из команды Домклик и Сбера. И третий форум является результатом нашего совместного труда, амбиций и понимания будущего. Поэтому мы рады, что сейчас можем пожинать плоды нашего партнерства с теми, с кем когда-то начинали, Илья Пискулин, основатель форума недвижимости «Движение».

Ежегодный форум недвижимости «Движение» стал одним из самых крупных мероприятий для профессионалов рынка, главным событием для девелоперов СНГ, собирающим тысячи представителей строительной отрасли. Учредителями форума выступает архитектурно-брендинговая компания DeVision.

«Движение» даёт возможность собрать в одно время и в одном месте максимальное количество партнеров Домклик, чтобы рассказать о передовых технологиях в сфере недвижимости, получить обратную связь и провести переговоры, Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

«Движение» — это главное деловое мероприятие для застройщиков СНГ. В июне 2022 на территории курорта «Роза Хутор» форум объединит 5 тематических секций, конференции, большой семинар по продажам, концерт Ёлки и «Зверей». Также в этом году на площадке форума пройдет церемония вручения федеральной премии Urban Awards. За 2 года в событии приняли участие 1700 человек из 316 компаний.

Зарегистрироваться на форум 

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Домклик запустил новую подписку для партнёров — Максимум-Free
12 дек 2024
434
Domclick Digital Forum: отвечаем на вопросы участников
12 дек 2024
1K
Domclick Digital Forum 2024: главные анонсы и краткие итоги на рынке недвижимости
06 дек 2024
670
Домклик назвал топ-10 застройщиков и агентств недвижимости 2024 года
02 дек 2024
10K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал