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В России предложили упростить сделки с жильем несовершеннолетних

Дата публикации: 25 авг 2022
В России предложили упростить сделки с жильем несовершеннолетних
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Органы опеки и попечительства в теории должны защищать интересы детей в том числе от действий опекуна. И в случае продажи квартиры, полностью или частично принадлежащей несовершеннолетнему, опекунам приходится согласовывать с ведомством продажу или покупку недвижимости. Зачастую это усложняет сделки с жильем.

Вскоре ситуация может измениться в лучшую сторону. «Ведомости»ознакомились с законопроектом Минэкономразвития, который предлагает поправки в законы «Об опеке и попечительстве» и «Об ипотеке». Их суть: сделки с недвижимостью, принадлежащей детям и подросткам, можно будет проводить через органы опеки в электронном формате, а не в бумажном, как сейчас.

Как система работает сейчас?

Сегодня продать или купить имущество несовершеннолетнего можно только с предварительного согласия органов опеки. Однако в цифровом формате это сделать нельзя — разрешение выдается в бумажном виде, причем срок рассмотрения заявки может составить до 15 дней. Такая процедура сильно замедляет сделки и ухудшает возможности опекуна. Ведь если он планирует улучшить жилищные условия, то продать квартиру с «детской» долей он сможет только одновременно с покупкой другой не менее ценной квартиры. И опека жестко следит за этим, требуя от всех участвующих в сделке сторон предоставить сотни документов.

За время рассмотрения заявки условия жизни у продавца и покупателя могут сильно поменяться, также могут измениться курсы валют и экономическая ситуация в стране. Именно поэтому многие риелторы, продавцы и даже банки неохотно соглашаются ввязываться в такие сделки. А с учетом продолжающейся программы материнского капитала таких сделок будет становиться все больше. Ведь, оплачивая ипотеку с помощью этой программы, родители обязаны передать долю в квартире ребенку.

Что изменится?

Если поправки Минэкономразвития примут, то покупка жилья в ипотеку с участием ребенка упростится. Опека сможет направлять в банки предварительное разрешение на совершение сделки в электронном виде — через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

О безопасности тоже подумали.

«Все действия работников органов опеки и банков с заявлениями и документами граждан будут проводиться в системах документооборота, которые надежно защищены», — сказал «Ведомостям» замминистра Максим Колесников.

Все это значительно ускорит процедуру совершения сделки и сделает ее прозрачной, считают опрошенные изданием эксперты. Людям не придется перенаправлять разрешение банку от опеки — органы сделают это сами. А банку не понадобится проверять подлинность разрешения.

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Ольга Маслевская
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