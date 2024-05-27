Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

В России появился «зеленый» стандарт для строительства частных домов

Дата публикации: 27 мая 2024
В России появился «зеленый» стандарт для строительства частных домов

Росстандарт утвердил требования для экологического строительства частных жилых домов. Он начнет действовать с 1 августа, но использовать его застройщики могут уже сейчас. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сократит затраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию», — приводятся его слова на сайте правительства.

Документ включает 45 критериев в восьми категориях. В зависимости от того, какому числу требований соответствует частный дом, ему будет присуждаться оценка — «золото», «серебро» или «бронза». Всего он может набрать 90 баллов.

Для получения «золота» нужно не менее 63 баллов, «серебра» — не менее 54. Чтобы взять «бронзу», необходимо отвечать базовым критериям. Это, например, контролируемое потребление тепловой энергии, ответственное строительство и энергоэффективное расположение помещений.

Как отмечается, стандарт протестировали пять застройщиков и производителей домокомплектов.

«Стандарт на зеленое индивидуальное жилищное строительство разработан для создания комфортных и, самое главное, экологически безопасных условий проживания людей в частных домах», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В апреле этого года Сбер запустил «Зеленую ипотеку». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%.

Читайте также: Зеленая ипотека: условия программы в Сбербанке

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Е
Евгений Г.
27 мая 2024

Это что, теперь еще и им надо будет обязательно соответствовать?

Домклик
28 мая 2024

Евгений Г.здравствуйте. Пока это касается застройщиков частных домов.

Рекомендуем
Как законно увеличить площадь участка
29K
Тренды в загородном строительстве 2024: интервью с экспертом
6K
В России стали чаще покупать домокомплекты для ИЖС
1K
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу
29K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
890
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал