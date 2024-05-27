В России появился «зеленый» стандарт для строительства частных домов
Росстандарт утвердил требования для экологического строительства частных жилых домов. Он начнет действовать с 1 августа, но использовать его застройщики могут уже сейчас. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сократит затраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию», — приводятся его слова на сайте правительства.
Документ включает 45 критериев в восьми категориях. В зависимости от того, какому числу требований соответствует частный дом, ему будет присуждаться оценка — «золото», «серебро» или «бронза». Всего он может набрать 90 баллов.
Для получения «золота» нужно не менее 63 баллов, «серебра» — не менее 54. Чтобы взять «бронзу», необходимо отвечать базовым критериям. Это, например, контролируемое потребление тепловой энергии, ответственное строительство и энергоэффективное расположение помещений.
Как отмечается, стандарт протестировали пять застройщиков и производителей домокомплектов.
«Стандарт на зеленое индивидуальное жилищное строительство разработан для создания комфортных и, самое главное, экологически безопасных условий проживания людей в частных домах», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
В апреле этого года Сбер запустил «Зеленую ипотеку». По ней можно купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3%.
Это что, теперь еще и им надо будет обязательно соответствовать?
Евгений Г.здравствуйте. Пока это касается застройщиков частных домов.