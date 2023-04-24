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В России появилась новая схема реструктуризации проблемных кредитов

Дата публикации: 24 апр 2023
В России появилась новая схема реструктуризации проблемных кредитов

Центробанк России анонсировал появление нового механизма решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию.

«У банков появился новый механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он закреплён в Cтандарте защиты прав и интересов заёмщиков при урегулировании задолженности. Заёмщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности», — говорится в сообщении Центробанка.

Часто человек имеет потребительский кредит в банке, где получает зарплату, а ипотеку — в другом. Если возникают проблемы с деньгами, он старается выплачивать ипотеку, а по потребительскому кредиту возникают просрочки. При этом кредиторы или не знают друг о друге или не доверяют друг другу, из-за чего не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заёмщик мог обслуживать оба кредита. В итоге один из банков взыскивает долг через суд, и иногда человек теряет жильё и становится банкротом, пояснил регулятор.

Новый механизм позволит находить приемлемое для всех решение проблемы. Заёмщик, попавший в сложную жизненную ситуацию, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нём будут указаны другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.

Механизм разработан рабочей группой Центробанка при участии СберБанка и ДОМ.РФ.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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