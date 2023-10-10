В России планируют контролировать необоснованное повышение цен на ЖКУ
Проводить экспертизу тарифов ЖКУ в платежных квитанциях предложили каждые 6 месяцев. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 10 октября, передают Известия.
«Годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, <…> которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, подлежит обязательному аудиту», — отмечается в документе.
По мнению авторов инициативы, такая мера позволит пресечь необоснованное повышение цен, а также снизит социальную напряженность за счет уверенности граждан в правильных расчётах.
Как указали депутаты из фракции ЛДПР, при подсчёте сумм в платёжках есть нюансы. Например, зимой первый этаж полагается мыть раз в день. Если это не выполняется, то необходимо делать перерасчёт.
«Внесение изменений в Жилищный кодекс позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Люди будут уверены в том, что они не переплачивают, а тарифы, указанные в платежном документе, установлены в соответствии с требованиями органов исполнительной власти», — пояснил лидер партии Леонид Слуцкий.
При этом независимый аудит в случае выявления нарушений позволит сменить недобросовестную организацию. Также предусмотрен штраф в размере 50% от суммы завышения и уголовная ответственность.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что прозрачность в рамках формирования тарифов и расхода средств пойдет на пользу как гражданам, так и регулятору.