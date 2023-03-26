В России начнут применять биотопливо для обогрева домов
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о применении биотоплива для обогрева вновь построенного жилья и частных домов.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ представить предложения о комплектации вновь введенных в эксплуатацию жилых домов (включая индивидуальные жилые дома) отечественным котельным оборудованием, работающим на биотопливе», — следует из списка поручений на сайте Кремля.
Регионы должны будут модернизировать действующие котельные, чтобы они могли работать на биотопливе, и построить новые. Кроме того, президент поручил рассмотреть возможность установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию и фиксированные цены на сырьё.
В связи с изменениями в России планируют развивать выпуск котельного оборудования на биотопливе. Производителям таких агрегатов, возможно, будут предоставлять субсидии, чтобы возместить недополученные доходы из-за продажи котлов со скидкой.
К 1 июня 2023 года правительство должно представить предложения по финансированию перевода на биотопливо котельных Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. На эти цели выделят не менее 15 млрд рублей в 2023-2024 годы.
В отличие от ископаемого топлива, биотопливо — это искусственное топливо, созданное с использованием возобновляемых ресурсов растительного происхождения, часто называемых биомассой: дров, щепы, топливных гранул, газа, биогаза, водорода.