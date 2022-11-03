В России могут отменить налог с продажи единственного жилья, аналитики рассчитали скорость продажи «вторички» осенью — главное за неделю
- Новые меры поддержки ипотеки разработают в России до конца 2022 года
- Россиян могут освободить от НДФЛ при продаже единственного жилья
- Домклик посчитал, сколько нужно времени на продажу «вторички» осенью 2022 года
- Рекордные 95 млн квадратных метров жилья введут в России по итогам 2022 года
- Домклик узнал, какие квартиры привлекают внимание покупателей
1. Новые меры поддержки ипотеки разработают в России до конца 2022 года
В России до конца 2022 года разработают новые меры поддержки ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
В частности, могут быть введены дополнительные меры поддержки льготного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС), который пользуется спросом у россиян, а также ипотеки на вторичное жилье. Как отметил вице-премьер, россияне чаще всего покупают квартиры в новостройках, продавая свое предыдущее жилье. Поэтому, если ипотека на «вторичку» будет осложнена дорогой ипотекой, это скажется и на первичном рынке.
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2. Россиян могут освободить от НДФЛ при продаже единственного жилья
Россиян могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже комнаты, квартиры или дома, если у них в собственности нет иного жилого помещения. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Освободить от уплаты налога при продаже предлагается независимо от того, сколько времени недвижимость находилась в собственности, но при условии, что новая приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового и не превышать 50 миллионов рублей.
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3. Домклик посчитал, сколько нужно времени на продажу «вторички» осенью 2022 года
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера и рассчитали скорость продажи квартиры на вторичном рынке этой осенью. Легче всего на сегодняшний день продаются малогабаритные однокомнатные и двухкомнатные квартиры (между публикацией объявления и заключением сделки проходит 55 дней и 63 дня соответственно). А вот на продажу трехкомнатной требуется больше времени (76 дней).
Также аналитики составили рейтинг регионов по скорости реализации квартир. Например, быстрее всего «однушки» продают в Ростовской области, Красноярском крае и Волгоградской области, а дольше — в Татарстане, Новосибирской и Нижегородской областях.
Читать подробнее о времени продажи квартир в регионах
4. Рекордные 95 млн квадратных метров жилья введут в России по итогам 2022 года
Ввод жилья в России по итогам 2022 года может составить 95 млн кв. м, что станет новым рекордом. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
По его словам, в прошлом году в стране было построено 92,6 млн кв. м недвижимости. Сейчас же в регионах возвели 85 млн кв. м жилья. «Осталось два месяца, никаких нет сомнений, что мы этот показатель превысим. Я думаю, что ввод будет на уровне 93–95 млн кв. м», — отметил вице-премьер.
5. Домклик узнал, какие квартиры привлекают внимание покупателей
Аналитический центр Домклик изучил статистику данных сервиса сравнения недвижимости. В результате сравнения пользователю предоставляется мини-отчет, и благодаря этому человек может выбрать квартиру, опираясь не на личные впечатления, а на объективные факторы.
Как выяснили аналитики, несмотря на то, что квадратные метры подорожали, параметры «идеальной» квартиры почти не изменились: в крупных регионах люди по-прежнему стремятся к покупке двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров.