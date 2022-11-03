Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
33K

В России могут отменить налог с продажи единственного жилья, аналитики рассчитали скорость продажи «вторички» осенью — главное за неделю

Дата публикации: 03 нояб 2022
В России могут отменить налог с продажи единственного жилья, аналитики рассчитали скорость продажи «вторички» осенью — главное за неделю
Содержание

1. Новые меры поддержки ипотеки разработают в России до конца 2022 года

В России до конца 2022 года разработают новые меры поддержки ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

В частности, могут быть введены дополнительные меры поддержки льготного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС), который пользуется спросом у россиян, а также ипотеки на вторичное жилье. Как отметил вице-премьер, россияне чаще всего покупают квартиры в новостройках, продавая свое предыдущее жилье. Поэтому, если ипотека на «вторичку» будет осложнена дорогой ипотекой, это скажется и на первичном рынке.

Рассчитать ипотеку

2. Россиян могут освободить от НДФЛ при продаже единственного жилья

Россиян могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже комнаты, квартиры или дома, если у них в собственности нет иного жилого помещения. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Освободить от уплаты налога при продаже предлагается независимо от того, сколько времени недвижимость находилась в собственности, но при условии, что новая приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового и не превышать 50 миллионов рублей.

Подобрать квартиру

3. Домклик посчитал, сколько нужно времени на продажу «вторички» осенью 2022 года

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера и рассчитали скорость продажи квартиры на вторичном рынке этой осенью. Легче всего на сегодняшний день продаются малогабаритные однокомнатные и двухкомнатные квартиры (между публикацией объявления и заключением сделки проходит 55 дней и 63 дня соответственно). А вот на продажу трехкомнатной требуется больше времени (76 дней).

Также аналитики составили рейтинг регионов по скорости реализации квартир. Например, быстрее всего «однушки» продают в Ростовской области, Красноярском крае и Волгоградской области, а дольше — в Татарстане, Новосибирской и Нижегородской областях.

Читать подробнее о времени продажи квартир в регионах

4. Рекордные 95 млн квадратных метров жилья введут в России по итогам 2022 года

Ввод жилья в России по итогам 2022 года может составить 95 млн кв. м, что станет новым рекордом. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

По его словам, в прошлом году в стране было построено 92,6 млн кв. м недвижимости. Сейчас же в регионах возвели 85 млн кв. м жилья. «Осталось два месяца, никаких нет сомнений, что мы этот показатель превысим. Я думаю, что ввод будет на уровне 93–95 млн кв. м», — отметил вице-премьер.

5. Домклик узнал, какие квартиры привлекают внимание покупателей

Аналитический центр Домклик изучил статистику данных сервиса сравнения недвижимости. В результате сравнения пользователю предоставляется мини-отчет, и благодаря этому человек может выбрать квартиру, опираясь не на личные впечатления, а на объективные факторы.

Как выяснили аналитики, несмотря на то, что квадратные метры подорожали, параметры «идеальной» квартиры почти не изменились: в крупных регионах люди по-прежнему стремятся к покупке двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров.

Сравнить недвижимость

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
819
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал