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Новости
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В России исследовали доступность жилья в более 700 городах на основе данных СберИндекс и Домклик

Дата публикации: 16 мая 2024
В России исследовали доступность жилья в более 700 городах на основе данных СберИндекс и Домклик
Содержание

Доступность жилья в России при приобретении его за собственные средства выросла в 2023 году. К такому выводу пришли в Институте экономики города. Проанализировать показатели в разрезе более чем 700 городов в разных регионах страны удалось впервые — в том числе благодаря данным СберИндекса и Домклик о ценах и заработной плате.

Как проводили исследование

В исследовании рассчитаны три показателя доступности:

  1. Количество лет, необходимых семье из трёх человек со среднедушевыми доходами, чтобы приобрести квартиру площадью 54 кв. м по средней цене 1 кв. м общей площади за свои средства и при условии сбережения всех своих доходов.
  2. Доля семей с возможностью приобрести квартиру площадью 54 кв. м с помощью собственных и заёмных средств.
  3. Отношение доходов семьи со среднедушевыми доходами к доходам, необходимым для приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв. м с помощью ипотеки, исходя из средневзвешенных процентной ставки, срока кредита и доли первоначального взноса, — 30%.

Где выросла доступность жилья

Доступность жилья сразу по трём показателям выросла в 2023 году по отношению к 2022-му: в Санкт-Петеpбуpге, Калинингpадской области, Башкортостане, Татарстане, Самарской, Белгоpодской, Воронежской, Костpомской, Тверской, Тульской, Томской, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Яpославской, Нижегородской, Иркутской, Сахалинской областях, а также в Ставропольском крае, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском АО, Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях.

Доступность по всем трём индексам улучшилась также в четырёх регионах Северо-Кавказского федерального округа: Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской, Каpачаево-Чеpкесской и Чеченской республиках.

Согласно проведённому анализу, несмотря на рост доступности жилья в 2023 году в целом по стране, в крупнейших городских агломерациях сохранился тренд на снижение этого показателя.

В центрах городских агломераций — самая низкая доступность жилья, тогда как в небольших городах она, наоборот, выше.

С чем связан рост доступности

Авторы исследования объясняют это прямой зависимостью цен на недвижимость и её доступностью в 2020–2023 годы от численности населения, когда активность экономики города стимулирует высокий спрос на жильё в условиях низкой эластичности стоимости недвижимости (о низкой эластичности говорят, когда изменение цен не приводит к заметному изменению спроса).

Также исследователи отмечают замедление темпов роста цен на рынке недвижимости относительно темпов роста доходов населения.

Что будет с доступностью жилья в России

Авторы исследования отмечают, что предыдущие 10–15 лет жилищное строительство в России развивалось в условиях роста фундаментальной доступности жилья, а в отдельные периоды — в условиях доступной ипотеки (как рыночной, так и льготной). Это приводило к росту спроса на жильё.

В 2019 году на всех крупных рынках жилья начался новых цикл, и сейчас они функционируют в условиях в 1,5–2 раза более низкой доступности жилья, что создаёт предпосылки для ограничения спроса на следующие 5–10 лет.

Чтобы улучшить ситуацию на рынке, эксперты предлагают сместить фокус с поддержки спроса (например, льготной ипотеки) на инструменты стимулирования роста конкуренции между застройщиками, снижение барьеров входа на рынок для новых компаний-застройщиков, повышение прозрачности и определённости правил ведения бизнеса.

СберИндекс — аналитический портал Сбера, который отражает основные индексы жизни страны: индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
17 мая 2024

Ничего не понятно, но жутко интересно

Домклик
17 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Что именно осталось непонятным?

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