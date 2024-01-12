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Новости
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В Москве 150 тыс. человек переселились по программе реновации

Дата публикации: 12 янв 2024
В Москве 150 тыс. человек переселились по программе реновации

С момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 150 тыс. жителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Программа реновации набирает обороты, огромная программа, крупнейшая в мире. Сегодня вы — 150-тысячный житель, который переселяется по программе реновации. Поздравляю вас с новосельем и желаю вам счастья, здоровья, успехов», — сказал Собянин в ходе осмотра построенного по реновации дома в Коньково.

150-тысячным переехавшим жителем стал сварщик Владимир Потанин. В новую квартиру он заселился вместе с семьей.

По словам Собянина, сейчас в Москве расселили или расселяются по реновации около тысячи старых пятиэтажных домов. Всего в эту программу входит 5,1 тыс. домов, где проживают порядка 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве в рамках реновации планируется снести 200 многоквартирных домов.

Читайте также: Как узнать, входит ли мой дом в программу реновации

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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