В Москве 150 тыс. человек переселились по программе реновации
С момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 150 тыс. жителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Программа реновации набирает обороты, огромная программа, крупнейшая в мире. Сегодня вы — 150-тысячный житель, который переселяется по программе реновации. Поздравляю вас с новосельем и желаю вам счастья, здоровья, успехов», — сказал Собянин в ходе осмотра построенного по реновации дома в Коньково.
150-тысячным переехавшим жителем стал сварщик Владимир Потанин. В новую квартиру он заселился вместе с семьей.
По словам Собянина, сейчас в Москве расселили или расселяются по реновации около тысячи старых пятиэтажных домов. Всего в эту программу входит 5,1 тыс. домов, где проживают порядка 1 млн человек.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве в рамках реновации планируется снести 200 многоквартирных домов.