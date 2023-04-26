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Продавцы квартир всё реже идут на уступки — исследование Домклик

Дата публикации: 26 апр 2023
Продавцы квартир всё реже идут на уступки — исследование Домклик
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Аналитики выяснили, как продавцы вторичной недвижимости на Домклик в среднем снижали стоимость квартиры при заключении сделок в марте 2023 года. За основу взяты данные по ипотечным сделкам Сбера для 10 регионов, лидирующих по количеству выдач ипотеки.

Эксперты отмечают, что растущий спрос на ипотеку и на вторичное жилье, в частности, привел к достаточно серьезному сдвигу в поведении продавцов. Так, с февраля 2023 года разница между стоимостью квартиры в объявлении и в сделке составляет 1%.

При этом на протяжении всего четвертого квартала и в начале года значение параметра было на уровне 1,3%. То есть теперь продавцы идут на уступки и снижают цену в процессе сделки значительно реже.

Где самые большие скидки на квартиры

Как и в прошлом месяце наибольшие скидки из рассмотренных топ-10 регионов предлагают жители Москвы и Краснодарского края: собственники вторичного жилья в среднем снижают цену на 2,1-2,2% от стоимости квартиры в объявлении.

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В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки

Список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы на уступки, также изменился незначительно за прошедший месяц. По-прежнему наименьший дисконт фиксируется в Челябинской (около 0%, то есть практически отсутствует), Свердловской (0,1%) и в Московской областях (0,5%).

Подробнее — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик.

Следите за трендами рынка недвижимости вместе с Домклик.

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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