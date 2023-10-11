Свыше 1 трлн рублей заложат в бюджете Москвы на реновацию
Проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы предусматривает выделение более 1,1 трлн на программу реновации. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.
«В 2024-2026 гг. правительство Москвы увеличит в два раза темпы реализации программы реновации жилищного фонда. В рамках городских жилищных программ планируется построить 6,5 млн кв. м жилья, в том числе 6,2 млн кв. м по программе реновации. В новые дома переедут свыше 175 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек. <…> На реализацию программы реновации в проекте бюджета на 2024-2026 гг. предусмотрены ассигнования в объеме 1 136,6 млрд рублей», — уточняется в сообщении.
Вместе со строительством жилья будет возведена социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы. Также планируется создать комфортную городскую среду, включающую благоустроенные дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса в шаговой доступности.
В своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин добавил, что 50% расходов бюджета будет направлено на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.
Ранее Домклик писал, что президент России Владимир Путин назвал ближайшие 5 лет периодом активной реновации в Москве.