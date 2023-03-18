Социальная ипотека для преподавателей колледжей и техникумов может появиться в России
Социальная ипотека для преподавателей колледжей, техникумов и других учреждений среднего образования может появиться в России. Проработать такую идею предложил президент страны Владимир Путин.
«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена. У нас там работает где-то 500 тыс. с лишним человек, и средний уровень заработной платы там, так скажем, не самый высокий: где-то 47 с небольшим тысяч в среднем. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна», — сказал президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По его словам, механизм мог бы поддержать и строительную отрасль.
«Разумеется, все нужно проработать. Это связано с бюджетными ограничениями и с тем, что бюджет сверстан. Но на будущее надо посмотреть, что можно сделать», — добавил Путин.
Ранее в России разработали законопроект о льготной ипотеке для ученых.