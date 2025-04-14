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Новости
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Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов Сбера выросла до 1%

Дата публикации: 14 апр 2025
Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов Сбера выросла до 1%

С 14 апреля Сбер увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5% до 1%.

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Таким образом, с учетом всех скидок для клиентов минимальная ставка по рыночной ипотеке на Домклик на первичное жилье составляет 24,9%, на вторичное — 25,3%. По программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка — 26,3%.

Это очередной этап смягчения условий ипотеки на фоне улучшения макроэкономической ситуации на рынке, которое ранее анонсировал Сбер.

Напомним, что с начала марта в Сбере дважды снизились ставки по рыночным ипотечным программам. По данным Домклик, всего за первый квартал 2025 года банк выдал более 81 тыс. кредитов на сумму свыше 370 млрд рублей.

Ставки
Новости
Новости Сбера
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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