Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов Сбера выросла до 1%
С 14 апреля Сбер увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5% до 1%.
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Таким образом, с учетом всех скидок для клиентов минимальная ставка по рыночной ипотеке на Домклик на первичное жилье составляет 24,9%, на вторичное — 25,3%. По программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка — 26,3%.
Это очередной этап смягчения условий ипотеки на фоне улучшения макроэкономической ситуации на рынке, которое ранее анонсировал Сбер.
Напомним, что с начала марта в Сбере дважды снизились ставки по рыночным ипотечным программам. По данным Домклик, всего за первый квартал 2025 года банк выдал более 81 тыс. кредитов на сумму свыше 370 млрд рублей.
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