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Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке

Новости
05 июн 2020
7K
Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке

С 5 июня 2020 года Сбербанк увеличивает сумму и срок кредита по военной ипотеке. 

Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 788 000 рублей до 3 005 000 рублей.

Максимальный срок кредита увеличен с 20 до 25 лет.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п. Оформить военную ипотеку можно по ставке 8,4% годовых.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Подать заявку на военную ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.

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