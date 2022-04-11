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СберБанк снизил ставки по ипотеке

Дата публикации: 11 апр 2022
СберБанк снизил ставки по ипотеке

С 11 апреля СберБанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.

Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка:

«8 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку и установить ее на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам.

За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд руб. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются  от 0,1% в первый год кредита». 

Изменение условий программ ипотечного кредитования
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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