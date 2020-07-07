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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Дата публикации: 07 июл 2020
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п.п. с 7 июля 2020 года. Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке: 

  • от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования
  • от 4,7% годовых — при регистрации сделки в электронном виде. 

Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:

  • от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования 
  • от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки. 

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:

  • 4,1% годовых в первые 2 года кредитования
  • 5,4% годовых при регистрации сделки в электронном виде. 

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.«Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет — так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка», — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 п.п.Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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