Сбербанк и Группа «Самолет» проводят ипотечные сделки за один день
Группа «Самолет» совместно со Сбербанком упростили процесс согласования объекта недвижимости при получении ипотечного кредита клиентом. Совокупное время рассмотрения кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора теперь может составлять менее одного дня.
Новая возможность Сбербанка в сотрудничестве с Группой «Самолет» особенно выгодна покупателям квартир — зарплатным клиентам банка. С ее помощью покупатели могут получить одобрение ипотечного кредита в течение всего пяти минут, и в тот же день подписать договор долевого участия и кредитный договор.
Первая сделка по программе сотрудничества была совершена компаниями 19 декабря. Всего за час ипотечный кредит и квартира были одобрены банком для клиента, приобретающего однокомнатную квартиру в ЖК «Большое Путилково».
«Серьезное сокращение сроков выхода на сделку отвечает нашим планам по достижению лидерства в качестве PropTech-девелопера. Мы серьезно работаем над решениями, которые сделают наши бизнес-процессы максимально эффективными, продукты — качественными, а сервисы — разнообразными и комфортными для клиентов», — уточнил управляющий директор Группы «Самолет» Дмитрий Волков.
Подать заявку на получение ипотечного кредита можно на DomClick.ru.