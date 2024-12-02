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Сбер запускает новые опции: со снижением ставки и ежемесячного платежа по ипотеке

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
46K
Сбер запускает новые опции: со снижением ставки и ежемесячного платежа по ипотеке

Клиенты Домклик со 2 декабря могут подключить опцию, которая позволит снизить ставку по ипотеке в будущем, когда Центробанк опустит ключевую. А с 10 декабря у них появится возможность временно уменьшить ежемесячный платеж. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на открытии Domclick Digital Forum.

Для подключения опции снижения ипотечной ставки клиентам включат дополнительный пункт в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам. Уменьшить ее можно будет в течение семи лет и максимум до 10%. Рефинансирование для этого не потребуется — достаточно будет подписать заявление в личном кабинете.

Таким образом, гражданам не придется откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки, при этом изменить условия в будущем можно будет без лишних хлопот с документами.

А опция «Сниженный платеж» дает клиенту, который берет ипотеку по базовой программе, возможность уменьшить ежемесячную оплату кредита на 30% в первые 13 месяцев. Неоплаченные проценты при этом равномерно распределятся на оставшиеся платежи.

Освободившиеся деньги можно потратить на ремонт, покупку мебели, аренду и другие цели.

Новости
Domclick Digital Forum
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии26
А
Алёна К.
2 дня назад

Подскажите пожалуйста для участников СВО, когда будут ниже проценты на ипотеку?

Домклик
2 дня назад

Алёна К.здравствуйте! Такой информации у нас нет. Рассчитать условия, которые подходят именно вам, можно здесь, или заказав звонок по номеру 900.

Я
Яна У.
2 дня назад

Почему в Арктической ипотеке изменения? У нас моногород , в Кировске Мурманской области, нового строительства жилья нет. Молодежь не в состоянии приобрести жильё под такой дикий процент!

Домклик
2 дня назад

Яна У.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

В
Владимир Р.
3 дня назад

У меня сдался объект недвижимости, получил акт приёмки

Домклик
2 дня назад

Владимир Р.здравствуйте! Уточните ваш вопрос.

И
Игорь В.
4 дня назад

Не успел ввести дом в эксплуатацию из-за задержки производства блока больше чем на 3 месяца. Ставку с 7.3 до 16.5 % подняли.

Домклик
4 дня назад

Игорь В.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Е
Евгения Ч.
4 дня назад

А на действующие ипотечные договоры распространяется?Если да, как воспользоваться?

Домклик
4 дня назад

Евгения Ч.здравствуйте! Нет. Подробнее рассказали в статье.

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