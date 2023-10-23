Сбер расширил коммерческую ипотеку
Сбер расширил программу «Коммерческая ипотека». Теперь оформить её можно на объекты недвижимости, которые находятся на минус первом, нулевом (цокольном, подвальном), первом и втором этажах многоквартирных домов. Раньше коммерческая ипотека распространялась только на помещения на первом этаже.
«Коммерческую ипотеку» банк запустил в апреле 2023 года. Средний срок кредита по ней составляет 21 год, средний чек — 4,3 млн рублей.
Минимальная ставка по программе — 15,7% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от 1 года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Залогом выступает сама купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства не требуются.
Чтобы взять ипотеку на коммерческую недвижимость, нужно подтвердить доход и занятость. Оформить такой кредит могут и самозанятые (кроме индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий). Возраст заёмщика — от 21 года до 75 лет.
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