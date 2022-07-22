1 мин
7K
С 26 июля Сбер снизит базовую ставку по ипотеке на 0,6%
Дата публикации: 22 июл 2022
СберБанк с 26 июля снизит ставку по базовым ипотечным программам на 0,6 процентного пункта, минимальная составит 9,9% годовых.
«С 26 июля СберБанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка», — говорится в сообщении банка.
Карина Камалова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах