Россиянам рассказали, когда нужно платить налог на баню
Владельцы земельных участков в России должны платить налог на те хозяйственные постройки, которые стоят на прочном фундаменте. Об этом напомнил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, передают РИА Новости.
По его словам, если баня, сарай, теплица или туалет легко переносятся, то такие объекты не облагаются налогом.
Депутат уточнил, что постройки, являющиеся объектами капитального строительства, необходимо регистрировать. Также дачники обязаны платить за владение таким имуществом. В то же время налоговая узнает о подобных постройках из единого реестра прав на недвижимое имущество, пояснил парламентарий.
Как добавил Гаврилов, ст. 407 Налогового кодекса РФ освобождает гражданина от уплаты налога на одну хозпостройку, если ее площадь составляет менее 50 «квадратов».