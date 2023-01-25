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Росреестр в Москве оформил свыше 122 тысяч ДДУ в 2022 году

Дата публикации: 25 янв 2023
Росреестр в Москве оформил свыше 122 тысяч ДДУ в 2022 году

Управление Росреестра по Москве оформило 122 049 договоров долевого участия (ДДУ) в отношении и жилой, и нежилой недвижимости, что превысило показатели всех прежних лет, за исключением 2021 года — с разницей 15,2%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2022 года московский Росреестр зарегистрировал 12 176 ДДУ, чтона 50,5% больше, чем в ноябре, и на 22,6% ниже, чем в декабре 2021-го.

Тенденция роста числа сделок с жильем в последний месяц года сохраняется на протяжении последних четырех лет, отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

«Начиная с 2019 года объем регистраций в декабре по отношению к ноябрю увеличивался в среднем на 19%. Прошлый год не стал исключением с максимальным месячным приростом 48%, что значительно нивелировало разницу в объеме регистраций сделок году к году. В итоге число договоров, оформленных Росреестром при покупке квартир в строящихся домах превысило 85 тыс. ДДУ, для сравнения в 2020 году мы фиксировали 82,7 тыс. ДДУ, в 2019 - 81,5 тыс. ДДУ», — отметил он.

Динамика на рынке жилой недвижимости

На рынке жилой недвижимости в декабре оформлено 8 943 договора долевого участия в строительстве, что на 48,6% выше ноябрьских значений — 6 020 ДДУ. К декабрю 2021 года число сделок с квартирами снизилось на 16,8% — 10 754 ДДУ.

Всего с января по декабрь 2022 года Росреестр по Москве зафиксировал 85 044 ДДУ, что стало вторым максимальным показателем за все годы. В рекордном 2021 году зарегистрировано на 13,9% больше договоров на первичном рынке — 98 770 ДДУ.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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