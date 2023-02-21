Путин предложил увеличить размер социальных налоговых вычетов и МРОТ
Президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и социальные налоговые вычеты.
Налоговый вычет по расходам на образование детей президент предложил повысить в два раза — с 50 тыс. до 110 тыс. руб., по расходам на обучение, лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. до 150 тыс. руб. Он отметил, что 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.
Повысить МРОТ Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года.
«Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одну (индексацию — ред.) на дополнительные 10%. Таким образом минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал Путин во время послания Федеральному собранию.