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Путин ожидает рекордного ввода жилья по итогам 2023 года
Дата публикации: 23 авг 2023
Президент России Владимир Путин прокомментировал темпы ввода нового жилья, отметив, что в 2023 году они установят рекорд. По словам главы государства, это поможет 3,7 млн семей улучшить свои жилищные условия.
«За последнее время в стройке набран хороший темп. Даже очень хороший. [...] Объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд. [...] Я думаю, что в этом году мы тоже превысим 102 млн кв.м», — подчеркнул Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российский лидер напомнил, что в 2021 году удалось ввести 92,6 млн кв. м жилья, в 2022 году — 102,7 млн кв. м.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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