Открывать развлекательные клубы в домах предложили только с разрешения жильцов
Башкирские депутаты подготовили законопроект, согласно которому открытие развлекательных и досуговых центров в жилых домах нужно будет согласовывать с собственниками. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.
Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ, депутаты направили документ на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России. Если законопроект получит положительное заключение, его внесут в Госдуму.
«Законопроект касается порядка открытия в жилых домах компьютерных, игровых, развлекательных и досуговых центров. Предлагается открывать такие центры только с согласия жильцов, которое должно подтверждаться протоколом общего собрания собственников помещений», — приводит пресс-служба слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.
Как отмечается, законопроект разработали из-за жалоб граждан. По словам Толкачева, основные претензии связаны с шумом, громкой музыкой и мусором. Также бывает, что посетители таких центров портят общее имущество дома.
Изменения касаются и уже открытых клубов: если закон примут, для дальнейшей работы они должны будут получить согласие собственников квартир. На это им дадут полгода.
Депутаты рассчитывают, что такая мера заставит владельцев развлекательных заведений поддерживать общественный порядок и соблюдать права жильцов.
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