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Открывать развлекательные клубы в домах предложили только с разрешения жильцов

Новости
14 окт 2024
236
Открывать развлекательные клубы в домах предложили только с разрешения жильцов

Башкирские депутаты подготовили законопроект, согласно которому открытие развлекательных и досуговых центров в жилых домах нужно будет согласовывать с собственниками. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ, депутаты направили документ на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России. Если законопроект получит положительное заключение, его внесут в Госдуму.

«Законопроект касается порядка открытия в жилых домах компьютерных, игровых, развлекательных и досуговых центров. Предлагается открывать такие центры только с согласия жильцов, которое должно подтверждаться протоколом общего собрания собственников помещений», — приводит пресс-служба слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Как отмечается, законопроект разработали из-за жалоб граждан. По словам Толкачева, основные претензии связаны с шумом, громкой музыкой и мусором. Также бывает, что посетители таких центров портят общее имущество дома.

Изменения касаются и уже открытых клубов: если закон примут, для дальнейшей работы они должны будут получить согласие собственников квартир. На это им дадут полгода.

Депутаты рассчитывают, что такая мера заставит владельцев развлекательных заведений поддерживать общественный порядок и соблюдать права жильцов.

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Новости
Комментарии2
П
Пользователь
16 окт 2024

ну и правильно

Домклик
16 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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