Оформить ипотеку Сбера на частные дома и использовать маткапитал в сделках с жильём станет проще — главное за неделю
- Новый закон упростит продажу квартир с маткапиталом
- Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки на ИЖС и упростил аккредитацию жилья
- Правительство предложило вернуть НДС на услуги застройщиков при строительстве апартаментов
- Объём выдач ипотеки на новостройки в Сбере вырос на 5%
- Льготники будут получать субсидии за ЖКУ в виде «скидки» до 50% в платёжках
- Аналитики Домклик изучили спрос на инклюзивную Семейную ипотеку
1. Новый закон упростит продажу квартир с маткапиталом
Правительство России упростит процесс получения согласия органов опеки на сделки с недвижимостью, где есть несовершеннолетние собственники, например, купленной за маткапитал. Его можно будет получить в электронном виде через «Госуслуги» или по запросу в МФЦ.
Сейчас попечительское согласие можно получить только в бумажном виде. Для этого нужно обращаться только очно и ждать ещё 15 суток, что осложняет сделки с жильём.
Новый способ получения согласия упростит сделки и положительно скажется на взаимодействии граждан, банков и Росреестра с органами опеки, ожидают власти.
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2. Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки на ИЖС и упростил аккредитацию жилья
Сбер в 8 раз увеличил выдачу ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за два года, выяснили аналитики Домклик. Если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли такую ипотеку в среднем на 2 млрд рублей, то в 2023-м, по данным Домклик, — уже на 16,1 млрд.
Чтобы ускорить развитие рынка, Сбер упростил порядок аккредитации недвижимости для клиентов и застройщиков: за последний год средний срок принятия решения по аккредитации сократился с двух с половиной до полутора дней. В ближайшее время планируется сократить его до суток.
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3. Правительство предложило вернуть НДС на услуги застройщиков при строительстве апартаментов
Правительство России предложило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве. Его отменили в 2010 году. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас не нужно платить налог на услуги девелоперов, которые оказываются по договору участия в долевом строительстве. Исключение — строительство объектов производственного назначения. Теперь в список исключений планируют внести услуги застройщиков помещений, предназначенных для временного проживания — без права на постоянную регистрацию.
4. Объём выдач ипотеки на новостройки в Сбере вырос на 5%
Объём выдач ипотечных кредитов Сбера на новостройки в мае 2023 года, по данным Домклик, превысил 109 млрд рублей — это больше, чем в апреле, на 5% и в 4 раза больше, чем в мае прошлого года.
Как показывает статистика Домклик, спрос на новостройки в России восстанавливается. Клиенты банка активно пользуются льготными программами ипотеки: Семейная ипотека с февраля 2023 года опережает программу Господдержки — в мае по ней оформили почти половину всех жилищных кредитов на первичное жильё.
Также в Сбере растёт число сделок с недвижимостью, которую клиенты покупают за собственные средства, не оформляя ипотеку. В апреле число таких сделок на 4,5% превысило мартовские показатели, а апрель прошлого года — на 29%.
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5. Льготники будут получать субсидии за ЖКУ в виде «скидки» до 50% в платёжках
Электронный домен «ЖКХ и городская среда» появится в России. Среди них — «Гражданин», который будет использоваться для предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг льготникам. Предполагается, что льгота будет предоставляться не деньгами, а в виде «скидки» на оплату услуги до 30–50%. Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом.
В Минстрое отметили, что часто люди, получая субсидию в денежном формате, тратят средства не на оплату ЖКУ, и бюджетные средства расходуются не по назначению. С 2024 года, когда запустится домен, денежные средства будут попадать на счёт поставщика услуг сразу, а граждане будут получать меру поддержки при оплате услуг.
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6. Аналитики Домклик изучили спрос на инклюзивную Семейную ипотеку
Ко Дню защиты детей аналитики Домклик выяснили, как изменился спрос на Семейную ипотеку среди таких семей и составили портрет заёмщиков в 2023 году.
В течение последних трёх лет спрос на неё остаётся стабильным. Если за 2021 год заемщики получили более 2 тыс. кредитов, то в 2022 году их число составило 2,7 тыс. За первые пять месяцев 2023 года было выдано 1,2 тыс. такой ипотеки.
В топе регионов, где семьям с детьми с инвалидностью было выдано больше всего кредитов, в основном фигурируют столичные субъекты и крупнейшие регионы с городами-миллионниками, среди них Москва, Краснодарский край, Московская область.
Узнать больше об инклюзивной Семейной ипотеке>>
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