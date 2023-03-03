Новые возможности покупки и продажи жилья в ипотеку Сбера, расширение программ для IT и ИЖС — главное за неделю
- Правительство России расширило список компаний–получателей IT–ипотеки
- Клиенты Домклик теперь могут продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя
- Правительство России планирует сделать ипотеку на ИЖС еще доступнее
- Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков
- Спрос на ипотеку Сбера в феврале вырос на 45%
1. Правительство России расширило список компаний–получателей IT–ипотеки
IT-компании, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, получат государственную аккредитацию. Это значит, что сотрудникам этих компаний станут доступны меры господдержки, в том числе IT-ипотека. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Минимальный первый взнос по IT-ипотеке — 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей — для остальных регионов. Государственная ставка по программе — 5% годовых, в Сбере — 4,7%. Оформить льготную IT-ипотеку можно только один раз.
Узнать подробнее об условиях ипотеки для IT-специалистов в Сбере
2. Клиенты Домклик теперь могут продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя
Клиенты Сбера могут продать квартиру, ипотека по которой ещё не выплачена, сохранив прежнюю ставку для покупателя. Первая такая сделка состоялась в Архангельской области.
Продать квартиру с той же ставкой другому человеку можно по базовым программам ипотеки Сбера. Механизм не подходит для ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и льготных программ.
Узнать подробнее об услуге
3. Правительство России планирует сделать ипотеку на ИЖС еще доступнее
Правительство России планирует ввести еще одну меру, которая упростит строительство частных домов. Минстрой рассматривает возможность выдавать ипотеку на домокомплекты и их возведение на земельных участках без дополнительных залогов и поручительства банков. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.
Он напомнил, что ранее на ИЖС распространили все существующие льготные программы ипотеки.
Узнать, как построить дом в ипотеку СберБанка
4. Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков
Сбер улучшил условия ипотечной программы «Залоговые объекты других банков». Теперь приобрести можно не только вторичное жильё, но и квартиры в новостройках в залоге по ипотеке в других банках. Между покупателем и продавцом заключается договор уступки прав требований по договору долевого участия.
По программе можно взять в ипотеку жильё в многоквартирном доме, кроме таунхаусов, или апартаменты. Ставка — от 11,2% годовых. Условия кредитования не распространяются на льготные ипотечные программы.
5. Спрос на ипотеку Сбера в феврале вырос на 45%
Более 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 250 млрд руб. выдаст Сбер по итогам февраля. Это на 45% больше, чем в январе, — как в количественном, так и в денежном выражениях, прогнозируют аналитики Домклик.
27 февраля был зафиксирован рекорд заявок на ипотеку: за сутки россияне подали более 20,2 тыс. заявок на общую сумму 64,4 млрд рублей. Это максимальное количество за всю историю банка.
Популярной вновь оказалась вторичка — 13,8 тыс. заявок, на новостройки пришлось 4,3 тыс заявок.