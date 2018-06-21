Новые правила получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для квартир на ДомКлик
С 22 июня 2018 г. Сбербанк упростит правила получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для вторичных квартир, размещенных на ДомКлик.
На основе вашей обратной связи мы отменяем требование о соответствии стандартам качества 50% объявлений, опубликованных на ДомКлик
Было
Стало
Агентство
Публикует объявления на ДомКлик, и не менее 50% всех опубликованных объявлений размещены с указанием точного адреса квартиры, либо кадастрового номера
Это требование отменили!
Агент
1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик
2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер
Агент
1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик
2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер
Квартира
Не находится в залоге у другого банка
Квартира
Не находится в залоге у другого банка
Теперь вы сможете размещать все свои предложения, даже без указания кадастрового номера и номера квартиры. И это никак не повлияет на возможность получения скидки по остальным объявлениям.
А вот для получения скидки 0,3% на ипотеку по вашим объектам достаточно будет выполнить несколько условий:
- В объявлении должен быть указан ответственный агент, зарегистрированный в личном кабинете партнера ДомКлик.
- Указан кадастровый номер или номер квартиры, и по итогам проверки данные из Росреестра совпали с информацией в объявлении.
- Квартира не находится в обременении другого банка.
- В объявлении должно быть минимум 3 фото и описание.
Минимальный срок ожидания скидки составляет 14 дней.
Размещайте больше объявлений, получайте скидки на ипотеку и поток потенциальных клиентов!