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Новые правила получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для квартир на ДомКлик

Дата публикации: 21 июн 2018
Новые правила получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для квартир на ДомКлик

С 22 июня 2018 г. Сбербанк упростит правила получения скидки 0,3% на ставку по ипотеке для вторичных квартир, размещенных на ДомКлик. 

На основе вашей обратной связи мы отменяем требование о соответствии стандартам качества 50% объявлений, опубликованных на ДомКлик

Было

Стало

Агентство

Публикует объявления на ДомКлик, и не менее 50% всех опубликованных объявлений размещены с указанием точного адреса квартиры, либо кадастрового номера

Это требование отменили! 

Агент

1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик

2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер

Агент

1. Зарегистрирован в личном кабинете партнера ДомКлик 

2. Указал точный адрес квартиры при размещении объявления: населенный пункт, улицу, дом, номер квартиры или ее кадастровый номер

Квартира

Не находится в залоге у другого банка

Квартира

Не находится в залоге у другого банка

Теперь вы сможете размещать все свои предложения, даже без указания кадастрового номера и номера квартиры. И это никак не повлияет на возможность получения скидки по остальным объявлениям. 

А вот для получения скидки 0,3% на ипотеку по вашим объектам достаточно будет выполнить несколько условий:  

  • В объявлении должен быть указан ответственный агент, зарегистрированный в личном кабинете партнера ДомКлик. 
  • Указан кадастровый номер или номер квартиры, и по итогам проверки данные из Росреестра совпали с информацией в объявлении. 
  • Квартира не находится в обременении другого банка. 
  • В объявлении должно быть минимум 3 фото и описание. 

Минимальный срок ожидания скидки составляет 14 дней. 

Размещайте больше объявлений, получайте скидки на ипотеку и поток потенциальных клиентов!

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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