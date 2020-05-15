Новости недели: 8 — 15 мая 2020
1. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3%
С 12 мая 2020 года Сбербанк запустил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года.
Приобрести квартиру в новостройке можно в ипотеку под 5,9%, квартиру на вторичном рынке — под 7,8% годовых. Акция также распространяется на льготные программы господдержки, ставка для семей с детьми составит 4,7% годовых, ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.
Найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на ДомКлик.
2. Минстрой анонсировал новый пакет мер поддержки строительной отрасли
Правительство РФ готовит второй пакет антикризисных мер поддержки строительной отрасли, сообщил в пятницу и. о. министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
По его словам, отмечает Интерфакс, сначала необходимо помочь наиболее пострадавшим регионам.
«Там, где не были остановлены стройки, но есть снижение покупательской способности из-за снижения доходов, рынок будет компенсироваться льготной ипотекой и другими механизмами. А там, где нужно в моменте увеличить оборот, для того, чтобы нарастить объемы, там нужно еще что-то», — подчеркнул Стасишин.
3. Цены на вторичное жилье падают второй месяц подряд
Цены на квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России снижаются второй месяц подряд в среднем на 0,1% — 0,2% еженедельно. Об этом пишет ТАСС со ссылой на данные компании «Этажи».
Активнее всего снижают цены собственники квартир на вторичном рынке в Омске, Перми, Казани, Саратове, Новом Уренгое, Тюмени, Красноярске и Новосибирске. Наиболее стабильны цены на вторичном рынке в Санкт-Петербурге и Москве.
Выбрать и купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку под 7,8% можно на ДомКлик.
4. Единые стандарты оказания госуслуг в сфере строительства будут разработаны до конца года
Единые стандарты оказания государственных услуг в сфере строительства будут разработаны в течение 2020 года, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Козлова, решающее значение для цифровизации отрасли имеет создание единого цифрового пространства сфер строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он добавил также, что «мы не сможем быстро перейти на какую-то одну цифровую платформу, но мы можем обеспечить качественную интеграцию этих систем».
5. Садовые товарищества могут превратить в поселения
В России разрабатывается механизм, который позволит садоводческим товариществам получать статус населенного пункта. Об этом рассказал председатель Союза садоводов, депутат Госдумы Олег Валенчук, сообщает Российская газета.
СНТ могут включить в границы уже существующих поблизости населенных пунктов. Однако для этого необходимо утверждение нового или изменение действующего генерального плана городского поселения или округа, схемы планирования муниципалитета, где товарищество расположено.
Кроме того, для придания статуса населенного пункта товариществам необходимо изменить категорию земель — из категории «сельскохозяйственное назначение» в категорию «земли населенных пунктов». Этот процесс может занять больше одного года, поясняется в статье.