Названы города России с самым чистым и самым грязным воздухом
Кызыл, Астрахань и Элиста вошли в топ-3 городов России с самым чистым воздухом по итогам 2022 года. К такому выводу пришли эксперты КБ «Стрелка», которые проверили качество воздуха в 170 российских городах, пишет РБК.
Для этого они разработали инструмент оценки качества воздуха любой территории — Интегральный индекс загрязнения атмосферы TAQI (Tropomi Air Quality Indeх). Исследовались пять основных загрязняющих веществ и степень их влияния на здоровье человека: угарный газ (CO), формальдегид (HCHO), диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), аэрозоли.
В десятку лидеров по чистоте воздуха также вошли Кисловодск, Балаково, Брянск, Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск и Волгодонск.
В топ антилидеров вошли Московская агломерация, Якутск, Новосибирск, Норильск, Бердск, Находка, Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный и Тольятти.