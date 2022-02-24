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Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов

Дата публикации: 24 фев 2022
Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов

Сегодня утром президент Владимир Путин сообщил о решении начать военную спецоперацию в Донбассе. Ранее — в понедельник, 21 февраля, он признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.

На этом фоне рубль резко упал до исторического минимума. Стоимость евро на международных торгах приблизилась к 101 рублю, доллара — к 90 рублям. Банк России объявил о начале валютных интервенций для стабилизации курса рубля. Регулятор добавил, что проведет операции по предоставлению ликвидности банкам.

Сбербанк и все его системы — включая сервисы Домклик, работают в штатном режиме. Клиентам и партнерам доступны их средства и сервисы в полном объёме. Заявки на ипотеку и сделки с недвижимостью оформляются также в стандартном режиме. 

Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. 

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. 

Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать вас об изменениях.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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