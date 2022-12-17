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Новости
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Многодетным семьям в России выделили еще 8,4 млрд рублей на погашение ипотеки

Дата публикации: 17 дек 2022
Многодетным семьям в России выделили еще 8,4 млрд рублей на погашение ипотеки

Правительство России выделило многодетным семьям дополнительные 8,4 млрд рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам. Такое распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Это позволит ещё нескольким тысячам многодетных семей значительно сократить сумму долга, а значит, и расходы на покупку жилья», — подчеркнул Мишустин.

По данным властей, это позволит поддержать ещё не менее 18 тысяч многодетных семей. Всего в 2022 году на программу из федерального бюджета было выделено 66,8 млрд рублей.

Поддержка при погашении ипотеки

Речь идёт о программе, которая помогает семьям, воспитывающим трёх и более детей, полностью или частично погасить ипотеку. Им доступны выплаты в размере 450 тыс. рублей, которые можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Программа распространяется на семьи, где третий ребёнок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не влияет на решение о выплате.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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