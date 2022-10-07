Количество сделок без ипотеки в Сбере выросло на 17% в сентябре
Аналитики Домклик отмечают рост сделок с недвижимостью в Сбере, в том числе без ипотеки. Так, в сентябре неипотечных сделок стало на 17% больше, чем в августе. А количество сделок с ипотекой — выросло на 15%.
Неипотечные сделки — это сделки, в которых клиенты приобретают жильё за собственные деньги, без использования кредитных средств банка. В сентябре их объём от всех сделок в Сбере составил 19%. Чаще всего недвижимость за свои средства приобретали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Чтобы приобрести жильё без ипотеки, нужно записаться в любой офис Сбера в России, выбрав удобные для себя дату и время. Это можно сделать онлайн в разделе «Сделка за свои средства» на Домклик.
«По данным аналитиков Домклик, в сентябре 2022 года лидерами по количеству сделок без ипотеки стали Москва (доля таких сделок составила 15,2% от общего числа сделок в Сбербанке), Московская область (доля неипотечных сделок — 11,4%), Санкт-Петербург (доля неипотечных сделок — 10%), Краснодарский край (доля неипотечных сделок — 5%) и Свердловская область (доля неипотечных сделок — 4,5%)».
По закону сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» от Домклик позволяет сделать это онлайн — быстро и просто, не посещая МФЦ или Росреестр. А соблюдение финансовых условий договора для каждой стороны — как продавца, так и покупателя недвижимости — гарантирует «Сервис безопасных расчётов».