Интересы собственников квартир в суде разрешат представлять без доверенностей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет председателю совета многоквартирного дома представлять интересы собственников в суде без доверенностей, если такое решение принято на общем собрании.
По Жилищному кодексу Российской Федерации председатель совета многоквартирного дома может выступать в суде как представитель собственников на основании доверенностей, если дело касается управления домом и предоставлением коммунальных услуг. Но часто собрать доверенности со всех собственников квартир в доме бывает сложно, отмечается в законопроекте. Поэтому авторы инициативы предлагают поменять этот порядок решением жильцов.
«Принятие законопроекта позволит упростить представление в суде председателем совета многоквартирного дома интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также расширить возможность председателя совета многоквартирного дома по эффективной судебной защите нарушения прав собственников помещений в доме», — говорится в пояснительной записке.