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Интересы собственников квартир в суде разрешат представлять без доверенностей

Дата публикации: 21 июн 2023
Интересы собственников квартир в суде разрешат представлять без доверенностей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет председателю совета многоквартирного дома представлять интересы собственников в суде без доверенностей, если такое решение принято на общем собрании.

По Жилищному кодексу Российской Федерации председатель совета многоквартирного дома может выступать в суде как представитель собственников на основании доверенностей, если дело касается управления домом и предоставлением коммунальных услуг. Но часто собрать доверенности со всех собственников квартир в доме бывает сложно, отмечается в законопроекте. Поэтому авторы инициативы предлагают поменять этот порядок решением жильцов.

«Принятие законопроекта позволит упростить представление в суде председателем совета многоквартирного дома интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также расширить возможность председателя совета многоквартирного дома по эффективной судебной защите нарушения прав собственников помещений в доме», — говорится в пояснительной записке.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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