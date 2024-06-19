Главный аналитик Сбера назвал отрасли с самым высоким ростом зарплат
Зарплаты в России выросли на 15% с середины 2021 года. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников, выступая на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
Главнейший тренд, который с нами сейчас есть, это рост заработных плат. В реальном выражении с середины 2021 года зарплаты выросли на 15%.
В разрезе отраслей рост доходов распределился неравномерно. Но быстрее всего зарплаты растут в трёх отраслях, отметил Матовников. Это «Обрабатывающая промышленность» (начиная с обработки металлургии, заканчивая пищевой промышленностью), «Связь и IT», а также «Строительство».
Как следует из презентации Михаила Матовникова, низкие темпы роста зарплат наблюдаются в таких сферах, как, например, «Спорт и досуг», «Услуги ЖКХ», «Научная и проф. деятельность».
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