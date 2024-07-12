Главное за неделю с 8 по 12 июля 2024 года
- Домклик опубликовал первый список новостроек со скидками на ипотеку Сбера
- Правительство России утвердило новые условия получения «Семейной ипотеки»
- Остаток суммы материнского капитала предложили выплачивать на руки
- Россияне стали активнее покупать квартиры в новостройках
- Туристический налог введут в России с 2025 года
- Доля льготной ипотеки к концу первого полугодия выросла до 76%
1. Домклик опубликовал первый список новостроек со скидками на ипотеку Сбера
Сбер после сокращения льготных программ запустил акцию на новостройки со скидкой на ипотеку.
В рамках акции клиенты могут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, покупая квартиру у застройщика с витрины Домклик. Раньше такая возможность была только при покупке вторичного жилья.
Каждые две недели Домклик отбирает ЖК — участников акции по всей России. В этих новостройках квартиры можно будет приобрести со скидкой на ставку.
Список будет обновляться каждые две недели. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного ЖК.
Первый список уже опубликован. Чтобы не упустить скидку в понравившемся доме, следите за обновлениями в журнале, Telegram-канале и сообществе Домклик в VK.
Узнать больше об условиях акции>>
2. Правительство России утвердило новые условия получения «Семейной ипотеки»
Правительство России по поручению президента продлило «Семейную ипотеку» со ставкой 6% годовых до 2030 года, скорректировав условия льготной программы.
Теперь получить льготный кредит могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. А также:
- семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть ребенок-инвалид.
Сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Ипотеку можно оформить и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах, но по рыночной процентной ставке.
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3. Остаток суммы материнского капитала предложили выплачивать на руки
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованный остаток материнского капитала в размере 10 тыс. рублей. Как ранее поясняли в Минтруде, деньги остаются из-за ежегодной индексации маткапитала.
После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя, поэтому, конечно, мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой, зампредседателя правительства — ред.). Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги.
В правительстве отмечали, что небольшие суммы проще выдавать сразу на руки, а не заниматься их администрированием.
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4. Россияне стали активнее покупать квартиры в новостройках
В России вырос спрос на ипотеку на новостройки после периода охлаждения в первом полугодии, выяснили аналитики Домклик. Эксперты связывают это с изменением в льготных программах.
Окончание «Господдержки» и предстоящее изменение «Семейной ипотеки» послужили для заемщиков серьезными стимулами для оформления ипотечных кредитов на новостройки. Выдачи по этим двум программам составили в июне 92,2% сделок на первичном рынке, что практически достигло рекордного значения декабря 2022 года (94,1%).
В результате в июне 2024 года доля выдач на строящееся жилье достигла максимума, составив примерно половину всех выданных кредитов. А количество сделок практически сравнялось с пиковым значением сентября прошлого года.
Если в первом квартале 2024 года Сбер выдавал 7-11 тыс. кредитов в месяц, то во во втором показатель постепенно увеличился с 16 тыс. до 53 тыс. в месяц и концу полугодия приблизился к рекордным значениям сентября 2023 года.
Вторичный рынок в первом полугодии 2024 года, наоборот, оказался менее востребованным, чем в предыдущие периоды. Доля выдач на готовое жилье непрерывно снижалась с февраля 2024 года – с 62,8% до 30,8%. Это связано не только сохранением повышенной ключевой ставки на уровне 16%, но и продолжающимся ужесточением требований Центробанка.
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5. Туристический налог введут в России с 2025 года
В России с 1 января 2025 года начнет действовать туристический налог, который заменит собой курортный сбор. Такой закон приняла Госдума.
Размер налога будут определять региональные власти, но максимальная ставка в 2025 году — 1%. Ставка будет расти ежегодно, прибавляясь по одному проценту в год до 2029 года. Позже планируется оставить ее не выше 5%. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, взиматься он будет не с человека, а с отеля за каждый занятый номер.
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6. Доля льготной ипотеки к концу первого полугодия выросла до 76%
Сбербанк наблюдает рекордный спрос на льготную ипотеку в июне, в последний месяц действия программы «Господдержка» и прежних условий «Семейной ипотеки». Последняя стала самой востребованной среди клиентов банка.
Количество выдач по отношению к маю выросло на 70% и составило около 83 тыс. шт., что превышает пиковые значения сентября и декабря 2023 года.
К концу второго квартала спрос на льготные ипотечные программы достиг своего максимума: за три месяца доля льготной ипотеки в общем количестве выдач выросла с 41% до 76%, что на 15 п. п. превышает значение ажиотажного декабря.
При этом в крупнейших регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край спрос на госпрограммы начал расти еще в мае: тогда процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос на 10-15 п. п. до ~75%.