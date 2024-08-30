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Главное за неделю с 26 по 30 августа 2024 года

Дата публикации: 30 авг 2024
Главное за неделю с 26 по 30 августа 2024 года
Содержание

1. Какие изменения ждут собственников жилья в сентябре

Собрали главные законодательные изменения сентября, о которых стоит знать владельцам и покупателям недвижимости.

Так, с 1 сентября 2024 года минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снизится с 5 до 3 лет.

Кроме того, россияне, чья недвижимость пострадала в результате чрезвычайных ситуаций, начнут получать компенсации от государства, даже если у них есть доля в общей собственности в другом жилье, пригодном для проживания.

Также Центробанк ужесточит выдачи потребительских кредитов и ограничит применение плавающих ставок по кредитам.

Читать подробнее об изменениях>>

2. Правила аккредитации IT-компаний для выдачи льготной ипотеки упростили

Правительство России изменило порядок аккредитации IT-компаний, которая позволяет сотрудникам оформлять ипотеку по сниженной ставке.

Еще больше компаний смогут претендовать на IT-аккредитацию, а процесс ее подтверждения станет удобнее. Соответствующие изменения приняло правительство.

Фото эксперта
пресс-служба Минцифры

Так, например, отменяется проверка дохода от IT-деятельности для малых технологических компаний, созданных менее трех лет назад.

Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то в этот год она может ее не подтверждать (по правилам делать это необходимо ежегодно).

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3. В Минстрое не планируют ограничивать площадь квартир в новостройках

Минстрой России не обсуждает введение ограничений для строящегося жилья по площади.

Ранее в Госдуме предложили установить минимальную площадь для новых однокомнатных квартир на уровне 35 кв. м, двухкомнатных — 47.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья.

Фото эксперта
пресс-служба Минстроя

Подробнее о том, как выбрать квартиру в новостройке>>

4. Домклик назвал новостройки Москвы с самыми низкими ценами

Лидером среди бюджетных новостроек Москвы в августе стал ЖК бизнес-класса «Румянцево-Парк» с ценой за «квадрат» в 120 тыс. руб.

На втором месте — жилой комплекс «Цветочные Поляны», где стоимость квадратного метра составила 197 тыс. руб. На третьем — «Родные кварталы» (200 тыс. руб.).

Смотреть весь рейтинг>>

5. «Дальневосточную ипотеку» могут распространить на водителей автобусов

Власти Якутска предложили включить в льготную программу «Дальневосточная ипотека» водителей автобусов, сообщил мэр города Евгений Григорьев.

По его словам, водителей не хватает, причем не только в Якутске, и сейчас стоит задача запустить программу для повышения престижа этой профессии.

Одна из инициатив, с которой мы выступаем на федеральном уровне, — включение водителей автобусов в программу «Дальневосточной ипотеки», чтобы они могли покупать жилье под 2% по льготной ипотеке.

Фото эксперта
Евгений Григорьев
мэр Якутска

Узнать об условиях «Дальневосточной ипотеки»>>

6. Эксперт рассказал, с чего начать строительство дома

Для тех, кто хочет построить дом, но не знает, с чего начать, мы подготовили видео с пошаговыми рекомендациями.

А более подробно о строительстве дома можно прочитать в нашей статье.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
31 авг 2024

Когда Минцифры решит вопрос о выдаче ипотечного кредита региональным it-специалистам, работающим удаленно в аккредитованных московских компаниях?

Домклик
02 сен 2024

Пользовательздравствуйте! Рекомендуем обратиться за полной информацией по этому вопросу напрямую в Минцифры.

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