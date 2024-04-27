Главное за неделю с 22 по 27 апреля 2024 года
- Объявлены победители розыгрыша «Домклик исполняет мечту»
- ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%
- Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенным лимитом
- В Домклик рассказали, как изменился портрет покупателя «вторички» в ипотеку
- Какие изменения ждут собственников и покупателей жилья в мае
- Домклик назвал регионы с самыми дешевыми загородными домами
- В новом квартале СберСити стартовала продажа квартир
- Заемщикам с детьми от 6 лет ставку по «Семейной ипотеке» могут поднять до 12%
- Домклик выяснил, сколько стоят квартиры в дореволюционных домах Санкт-Петербурга
1. Объявлены победители розыгрыша «Домклик исполняет мечту»
Подведены итоги розыгрыша «Домклик исполняет мечту». Главным призом стало закрытие ипотеки на сумму до 10 млн руб. Также разыграны четыре промокода Мегамаркет номиналом от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. на любые покупки.
Победителей помог определить генератор случайных чисел в прямом эфире:
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2. ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%
Совет директоров Банка России третий раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%.
Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.
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3. Сбер снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенным лимитом
Сбербанк снизил ставки по «Семейной ипотеке» с увеличенной в 2,5 раза суммой кредита.
Клиенты Сбера при оформлении «Семейной ипотеки» могут комбинировать рыночную и льготную ставки, что позволяет взять кредит больше, чем предусмотрено базовой программой. При совмещении этих ставок средняя теперь будет:
- от 7,5% — при сумме кредита от 12,5 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;
- от 8,1% — при сумме кредита от 6,5 млн руб. в остальных регионах.
Мы наблюдаем очень высокий спрос со стороны наших клиентов на покупку квартиры с использованием «Семейной ипотеки» с повышенным лимитом. Именно поэтому Сбер принял решение снизить средневзвешенную ставку по этой программе. Размер снижения составит до 0,6%. Уверен, это новшество поможет тысячам россиян решить квартирный вопрос на более выгодных условиях.
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4. В Домклик рассказали, как изменился портрет покупателя «вторички» в ипотеку
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки, заключенные в первом квартале 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заемщика на рынке готового жилья.
По данным экспертов, доход среднестатистического заемщика составляет 83 тыс. руб. (против 48 тыс. руб. год назад). Кроме того, выросло число ипотечных клиентов без детей — с 78% до 84%.
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5. Какие изменения ждут собственников и покупателей жилья в мае
Собрали главные законодательные изменения мая, касающиеся сферы недвижимости.
Так, с мая коллекторам запретят передавать долги за жилищно-коммунальные услуги граждан, проживающих в квартирах по договору социального найма.
А еще владельцы участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в мае смогут бесплатно проводить до них газ. Заявку на подключение имеет право подать как собственник дома с участком, так и председатель СНТ.
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6. Домклик назвал регионы с самыми дешевыми загородными домами
Аналитики Домклик изучили объявления о продаже загородной недвижимости в апреле и выделили регионы России, где она стоит дешевле и дороже всего.
Лидером рейтинга регионов с самым доступным загородным жильем стала Курганская область, где медианная стоимость квадратного метра составила 28,7 тыс. руб. Наиболее дорогая недвижимость оказалась в Санкт-Петербурге (132,5 тыс. руб. за «квадрат»), Москве (128,4 тыс.) и Республике Алтай (104,5 тыс.).
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7. В новом квартале СберСити стартовала продажа квартир
В СберСити в Рублево-Архангельском активно строят новый квартал В17. Он состоит из шести корпусов на 491 квартиру, которые уже можно купить. Выдача ключей жителям запланирована на декабрь 2026 года.
В домах среди прочего предусмотрены общественные пространства для комфортного времяпрепровождения: зоны коворкинга, игровые комнаты для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов. Есть отдельная комната с лапомойкой для домашних животных.
Выбрать квартиру в СберСити>>
8. Заемщикам с детьми от 6 лет ставку по «Семейной ипотеке» могут поднять до 12%
Российские власти обсуждают условия продления льготной программы «Семейная ипотека» после 1 июля. Одно из предложений — повышение ставки для семей с детьми старше 6 лет вдвое, до 12%.
«Семейную ипотеку», которая действует до конца июня этого года, решили продлить до 2030-го. Для семей с детьми до 6 лет ставка останется прежней — 6%. Для тех, у кого дети старше, условия должны измениться.
Кроме этого, участники дискуссии, в числе которых Минфин, думают над исключением из льготной ипотеки семей с высокими зарплатами.
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9. Домклик выяснил, сколько стоят квартиры в дореволюционных домах Санкт-Петербурга
Самое дорогое жилье в дореволюционных домах Санкт-Петербурга находится в исторических районах. В Центральном районе квартира площадью 70 кв. м обойдется в 17,3 млн руб., в Петроградском — в 16,3 млн руб., в Василеостровском — в 15,5 млн руб.
Наиболее дешевые объекты расположены дальше от центра — в Выборгском (12,5 млн руб.), Фрунзенском (13 млн руб.) и Московском (13,7 млн руб.) районах.
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