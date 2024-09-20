Главное за неделю с 16 по 20 сентября 2024 года
- Домклик перезапустил акцию со скидкой на ипотеку Сбера
- Запись на сделку по «Семейной ипотеке» в Сбере приостановлена
- Госпошлины за действия с недвижимостью вырастут с 2025 года
- Домклик назвал средние размеры платежей по ипотеке в России
- Покупатели вторички на Домклик могут записаться на просмотр жилья онлайн
- Стали известны правила выплаты остатка маткапитала
- Аналитики определили стоимость апартаментов в 2024 году
- Эксперт рассказала, что делать после одобрения ипотеки в Сбере
1. Домклик перезапустил акцию со скидкой на ипотеку Сбера
Домклик обновил список новостроек, в которых можно купить квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбербанка. Он актуален до 2 октября 2024 года, и в нем будут встречаться ЖК, которые уже участвовали в акции.
Если вы не успели выбрать понравившуюся новостройку, у вас есть возможность это сделать и получить скидку на ипотеку.
Ищите свой ЖК на отдельной странице, выбрав нужный регион или город.
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2. Запись на сделку по «Семейной ипотеке» в Сбере приостановлена
Сбербанк из-за исчерпания лимита приостановил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека».
С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. Для клиентов, которые уже записались на сделку в Сбере, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно.
При этом подать заявку на ипотеку можно. Получив новое финансирование, банк возобновит рассмотрение заявок.
3. Госпошлины за действия с недвижимостью вырастут с 2025 года
С 1 января 2025 года увеличатся госпошлины за регистрацию права собственности и другие действия с недвижимостью. Кроме этого, появится новая пошлина — за постановку объекта на кадастровый учет.
Так, для физлиц сбор за регистрацию права составит 4 тыс. руб. или 0,02% кадастровой стоимости (вместо 2 тыс. руб.), для юрлиц — 44 тыс. руб. или 0,2% кадастровой стоимости (вместо 22 тыс. руб.).
За постановку на кадастровый учет новых объектов физлицам придется заплатить 2 тыс. руб., юридическим — 22 тыс. руб. Сейчас эта услуга бесплатная.
Читать обо всех изменениях>>
4. Домклик назвал средние размеры платежей по ипотеке в России
Медианный платеж по ипотеке на первичном рынке составляет 34 тыс. руб., на вторичном — 34,8 тыс. руб., в ИЖС — 37,4 тыс. руб. Таковы результаты исследования аналитического центра Домклик.
Наименьший ипотечный платеж в сегменте новостроек эксперты отмечают в Челябинской (26 тыс. руб.), Воронежской (27 тыс. руб.) и Волгоградской (27,3 тыс. руб.) областях.
Самые высокие ипотечные платежи оказались в Москве (58,7 тыс. руб.), Московской области (47,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (42 тыс. руб.).
С точки зрения величины ипотечного платежа ситуация в Московском регионе и в других мегаполисах отличается.
Если в столице платеж при строительстве дома в ипотеку существенно ниже, чем на рынке первичных и вторичных квартир, то в большинстве крупнейших регионов, напротив, индивидуальное строительство дома остается наиболее дорогим сегментом жилья.
Читать исследование полностью>>
5. Покупатели вторички на Домклик могут записаться на просмотр жилья онлайн
Домклик предлагает бесплатный сервис, который позволяет без звонков и долгих переписок записаться на просмотр жилья.
Если покупатель заинтересовался недвижимостью на Домклик, ему больше не надо звонить продавцу или риелтору. Достаточно просто нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку.
Узнать подробнее о функции онлайн-записи на просмотр>>
6. Стали известны правила выплаты остатка маткапитала
Правительство России утвердило порядок получения остатка материнского капитала, не превышающего 10 тыс. руб.
Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление.
Его можно будет отправить в электронном виде — через «Госуслуги», а также через МФЦ или почтой. Деньги поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.
Читать о получении маткапитала в 2024 году>>
7. Аналитики определили стоимость апартаментов в 2024 году
Средняя цена апартаментов в России этом году составляет 7,6 млн руб., выяснили аналитики Домклик.
По нашим данным об ипотечных сделках Сбера, апартаменты в среднем по РФ стоят дороже, чем квартиры. В 2024 году заемщики по РФ покупали апартаменты в среднем за 7,6 млн руб., что на 11,2% дороже квартир на первичном рынке и на 67,3% больше стоимости готового жилья.
При этом в большинстве регионов, где заемщики получили наибольшее количество ипотек на апартаменты, их стоимость, наоборот, ниже цен на квартиры в новостройках. Разница достигает 12%-26%.
По данным экспертов, в 2024 году заемщики приобрели в ипотеку 1,8 тыс. апартаментов. Примерно половина всех кредитов на апартаменты пришлась на Московский регион — 48,3%.
Читать все исследование>>
8. Эксперт рассказала, что делать после одобрения ипотеки в Сбере
После того как банк одобрил заявку на ипотеку, нужно сделать еще несколько простых шагов для воплощения мечты о собственном жилье.
Делимся ими в видео:
Более подробно обо всех этапах читайте в статье ⬇️
Как долго ждать лимиты по семейной ипотеке?
Кристина Г.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита.
Добрый день, когда ожидается пополнение лимита денежных средств , чтобы оформить семейную ипотеку? И может ли прийти отказ по ипотеке из-за окончания лимита?
Наталья Б.здравствуйте! С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита.