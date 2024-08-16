Главное за неделю с 12 по 16 августа 2024 года
- Выплаты многодетным на погашение ипотеки повысят в ряде регионов России
- Россияне стали чаще брать ипотеку на «вторичку»
- Росреестр прописал правила освоения земли для дачников
- Сбер упростил выдачу ипотеки частями
- Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру
- Доля льготной ипотеки снизилась в июле до 34%
- Что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году
1. Выплаты многодетным на погашение ипотеки повысят в ряде регионов России
Многодетные семьи на Чукотке и в других регионах Дальнего Востока смогут получить на погашение ипотеки 1 млн руб.
Речь идет о расширении параметров пилотного проекта, который начался в 2023 году в Приморском крае. В его рамках выплаты многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов были увеличены с 450 тыс. до 1 млн руб.
Теперь проект распространили на Чукотку и другие регионы ДФО, где число рожденных третьих и последующих детей в 2023-м было ниже среднего по округу. Так, мера коснется семей в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.
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2. Россияне стали чаще брать ипотеку на «вторичку»
Процент готового жилья в структуре ипотечных выдач Сбербанка в июле увеличился на 38,9%, до 69,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Домклик.
При этом спрос на новостройки и ИЖС снизился. Доля первичного рынка в общем количестве выдач сократилась на 27,2% по сравнению с июнем, ИЖС — на 14%.
С 1 июля льготная ипотека приобрела более адресный характер, в связи с чем мы наблюдали снижение спроса на рынке новостроек и ИЖС. Доля первичного рынка в ипотеке Сбера снизилась на 27 п.п., до 22%.
На рынке ИЖС спад также значительный: сегмент сократился на 14 п.п., до 5%. Однако если на рынке ИЖС количество выдач снизилось до минимальной отметки за последние полтора года, то на рынке новостроек абсолютные показатели спроса не отстают от значений января-марта текущего года.
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3. Росреестр прописал правила освоения земли для дачников
Росреестр разработал два документа, устанавливающие правила подготовки участка к использованию и признаки, указывающие на то, что землю не освоили.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об обязанности собственников земель в населенных пунктах, а также владельцев садов и огородов подготовить участок к использованию в течение трех лет с момента покупки.
Список таких мероприятий и признаков, которые указывают на то, что землю не освоили, должно установить правительство. В связи с чем в Росреестре и разработали соответствующие проекты.
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4. Сбер упростил выдачу ипотеки частями
Сбер и застройщик ФСК провели первые сделки с автоматической выдачей второй части ипотечного кредита — без посещения офиса банка.
Благодаря автоматизации клиентам не придется лишний раз посещать офис, что сэкономит им время. Что касается самой программы, в рамках нее у клиентов есть возможность взять ипотеку траншами и платить проценты только за ту часть, которая выдана.
Программа распространяется на рыночную ипотеку. Клиент может взять до 100 млн руб. на покупку жилья в строящихся объектах. Минимальный первоначальный взнос — от 15,1%.
Узнать, как взять ипотеку в Сбере>>
5. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру
Насколько оправдана покупка жилья в условиях роста цен и ставок по ипотеке? Покупать сейчас или подождать? Какая квартира лучше: в новостройке или на «вторичке»? И во сколько она обойдется?
Отвечаем на эти вопросы вместе с экспертами.
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6. Доля льготной ипотеки снизилась в июле до 34%
Выдачи льготной ипотеки в Сбере в июле сократились на 42% по сравнению с июнем, до 34%. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Домклик, изучив востребованность госпрограмм после завершения массовой льготной ипотеки.
Вместе с тем после существенного изменения условий «Семейная ипотека» остается самой востребованной льготной ипотечной программой. В июле на ее долю пришелся 21% всех ипотечных сделок Сбера (-16%).
А спрос на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку, напротив, вырос. Прирост доли выдач по программе составил 5%.
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7. Что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году
Узнали у экспертов в сфере недвижимости, как повышение ставок по ипотеке и сокращение льготных программ отразились на рынке аренды и что будет с ценами на съемное жилье во второй половине 2024 года.
Рассказываем об этом в статье.
Здравствуйте, два месяца назад в ажиотаже купила квартиру в ипотеку с материнским капиталом, теперь жалею, могу ли я отказаться от ипотеки? И вернуть квартиру застройщику?
Алина А.здравствуйте! Если вы не можете платить по ипотеке, рассказали в статье, что делать: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/ne-mogu-platit-po-ipoteke-chto-delat?ysclid=m03ox64oeb14514317.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста можно ли не брать последний транш по ипотеке?
Ильяс С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Кроме многодетных, СВО, нет других категорий ? Почему нет льготы для одиноких родителей воспитывающих несовершеннолетних детей?
Светлана Н.здравствуйте! Для уточнения положенных лично вам льгот вы можете обратиться в отделение Социального фонда вашего региона.