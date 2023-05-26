Где в России самая выгодная аренда, когда запустят новую ипотеку и «зелёное» строительство — главное за неделю
- Путин поручил мониторить рынок ипотеки и вводить новые меры поддержки
- Арктическую ипотеку могут запустить в России уже этим летом
- Правила для строительства деревянных многоэтажек разработают в России к 2024 году
- Домклик назвал топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью и высокой выручкой со сдачи квартир в аренду
- Национальный «зелёный» стандарт для строительства частных домов появится в России
- Аналитики Домклик назвали тренды рынка ипотеки за Северным полярным кругом
- Штрафы за шум в жилых домах днём предложили ввести в России
1. Путин поручил мониторить рынок ипотеки и вводить новые меры поддержки
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку мониторить рынок ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры поддержки кредитования.
Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина должны будут представить доклады до 5 июня и далее делать это ежеквартально.
2. Арктическую ипотеку могут запустить в России уже этим летом
Арктическую ипотеку могут запустить в России уже летом 2023 года, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что Дальневостчная ипотека успешно реализуется и будет перенесена на российскую территорию Арктики.
Ранее в правительстве сообщили, что на расширение госпрограммы на арктические регионы страны понадобится 11,6 млрд рублей до 2035 года, в том числе в 2023-2025 годах — 4 млрд рублей.
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3. Правила для строительства деревянных многоэтажек разработают в России к 2024 году
Правила для строительства деревянных домов до 12 этажей разработает Минстрой России к 2024 году. Как рассказали в ведомстве, первые проекты деревянного домостроения уже ведутся в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе.
Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить почти в любых климатических условиях, материал выдерживает высокие нагрузки, а строительство идёт в 2,5 раза быстрее, чем по классической технологии, объяснили в Минстрое. Кроме этого, такой подход экологичен и эргономичен, а опасения по поводу пожарной безопасности почти безосновательны, считают эксперты.
4. Домклик назвал топ-10 городов с самой быстрой окупаемостью и высокой выручкой со сдачи квартир в аренду
Вложения в однокомнатную квартиру под аренду быстрее всего окупятся в городе Губаха в Пермском крае, в Норильске в Красноярском крае и Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив около 150 городов России.
Так, расходы на покупку съёмной «однушки» в городе Губаха можно покрыть арендной платой за 4,5 года, в Норильске за 8,1 года, в Комсомольске-на-Амуре за 9,3 года. В пятёрке рейтинга также Ухта в Республике Коми, Усть-Илимск в Иркутской области.
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5. Национальный «зелёный» стандарт для строительства частных домов появится в России
Минстрой России планирует утвердить национальный «зелёный» стандарт для строительства индивидуальных жилых домов в 2023 году.
Содержание таких домов будет на 50-60% дешевле, хотя строительство по эко-стандартам может оказаться на 5-10% дороже обычного, пояснил первый замглавы ведомства Александр Ломакин. По его словам, многие застройщики уже строят с применением «зелёных» технологий, но нужно это делать повсеместно.
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6. Аналитики Домклик назвали тренды рынка ипотеки за Северным полярным кругом
Тренды рынка ипотеки Заполярья совпадают с общероссийскими: с января 2022 года по середину мая 2023 года доля «арктических» сделок в общем объёме выдач по России составила около 2,5%, выяснили аналитики Домклик.
Лидерами по числу ипотечных сделок стали — Архангельск, Норильск, Мурманск, Северодвинск, Новый Уренгой.
Чаще всего жители регионов покупают квартиры на вторичном рынке. По мнению аналитиков Домклик, низкий спрос на новостройки может быть связан с дефицитом предложения: застройщикам приходится иметь дело с экстремальными климатическими условиями, сложным рельефом и логистическими сложностями.
Узнать подробнее о рынке ипотеки в регионах за Северным полярным кругом>>
7. Штрафы за шум в жилых домах днём предложили ввести в России
Штрафы за нарушение тишины и покоя в многоквартирных домах в дневное время предложили ввести в России. С таким предложением выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.
Актуальность вопроса связана с переходом многих жителей на удалённый режим работы в пандемию covid-19. Комиссия считает, что из-за отсутствия в стране единых законодательных критериев нарушений закона о тишине всё больше людей и должностных лиц, нарушая тишину днём, не подвергаются справедливым санкциям.
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