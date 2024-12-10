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Новости
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Дарение жилья обяжут заверять у нотариуса

Дата публикации: 10 дек 2024
Дарение жилья обяжут заверять у нотариуса

Собственники будут обязаны оформлять договор дарения недвижимости через нотариуса. Такой закон приняла Госдума.

Изменения вносятся в статью 574 Гражданского кодекса. Согласно ему, договор дарения составляется в свободной форме, удостоверять такую сделку у нотариуса необязательно.

Теперь же, если принятый Госдумой закон одобрит Совфед и подпишет президент, заверение договора дарения недвижимости станет обязательным. Изначально в законопроекте были прописаны исключения для случаев, когда стороны такой сделки являются супругами или близкими родственниками. Но ко второму чтению его скорректировали, убрав их.

Как предполагается, закон вступит через 30 дней со дня официального опубликования.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Насколько это усложнит процедуру дарения?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии9
А
Альфия М.
3 дня назад

Вопрос не верен,вернее было спросить : насколько удорожит ?Нотариусы должны заверять документ я могу сама составить договор дарения,и нотариус обязан заверить но ни один нотариус не сделает это,потому что тариф за техническую работу высок,а нотариусу не хочется терять деньги. Также отдали сделки с детьми нотариусам,и что.. только родителям приходится выкладывать больше денег потому что зачастую договора риэлторы печатают и отправляют нотариусам ;нотариус без опеки самостоятельно ничего не делает ..поэтому и не нужно было передавать им,орган опеки -да нужен!А так просто опять родителям в карман залезли...За куплю-продажи квартиры нотариусу знакомая отдала почти 80 тыс...Они в шоке:за что?так как в опеку они ходили с риэлтором,напечатала договор риелтор,скинула нотариусу на почту..он распечатал и взял деньги..причем за 30 мин!не вставая со стула.

Домклик
2 дня назад

Альфия М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Р
Роман С.
3 дня назад

Договор дарения выгоден только родственникам все остальные облагаются налого в 13процентов . Все остальное чушь

Домклик
2 дня назад

Роман С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Р
Роман С.
3 дня назад

Делаем договора до даты вступления закона в силу

Домклик
2 дня назад

Роман С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

И
Ирина В.
3 дня назад

Как говорят нотариусы- "Мы без работы никогда не останемся"). Конечно, нотариальные услуги дорогие. Мне кажется, между близкими родственниками можно было бы оставить ппф. Ну, а в остальных случаях, поддерживаю. Хотя, так называемые черные риэлторы, тоже не без головы. Вряд ли пойдут на договор дарения, лишние проблемы.

Домклик
3 дня назад

Ирина В.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

В
Вадим Л.
4 дня назад

Увеличит затраты !

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